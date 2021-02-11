財新中國製造業PMI跌至收縮區

去年5月以來首次

財新指出，受疫情和汛情等因素的影響，8月製造業供給和需求均下降，製造業生產指數、新訂單指數均落於榮枯線以下，其中製造業生產自去年3月以來首次出現收縮。受訪企業普遍表示，新冠病例數量回升，加上疫情防控措施趨嚴，對製造業生產造成衝擊，也進一步壓制了需求，並且加劇了投入品供應難度。分類數據顯示，中間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致持平。

外需也出現回落。由於國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，8月新出口訂單指數低於50臨界值，為今年2月以來首次。製造業就業指數出現5個月以來的首次下降，顯示就業市場輕微收縮，但幅度有限。部分受訪企業反映，調整用工規模是由於生產需求下降，人員自願離職後空缺沒有得到填補。由於部分供應商原料短缺，疫情管控阻礙物流等原因，物流交付時間延長，供應商供應時間指數錄得今年3月以來最低值。

人行：內地末季宏觀經濟有望回復近常規

近日中國宏觀經濟數據持續令人失望，陸續有經濟學者提出中央可能再放寬銀根。不過，人行昨日的逆回購規模降至100億元人民幣，單日淨回籠400億元人民幣。人行貨幣政策委員會委員劉世錦昨日在公開場合中表示，中國第四季宏觀經濟有望重返接近常規的狀態，隨着經濟逐步常態化，貨幣政策亦應逐步趨於正常，中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，並應有所降低。