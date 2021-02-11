經濟

財新中國製造業PMI跌至收縮區

【明報專訊】周二公布的官方製造業PMI指數雖令人失望，但仍處榮枯線上，然而昨日公布的財新中國製造業PMI降至49.2，按月跌1.1個百分點，是去年5月以來首次落入收縮區。

去年5月以來首次

財新指出，受疫情和汛情等因素的影響，8月製造業供給和需求均下降，製造業生產指數、新訂單指數均落於榮枯線以下，其中製造業生產自去年3月以來首次出現收縮。受訪企業普遍表示，新冠病例數量回升，加上疫情防控措施趨嚴，對製造業生產造成衝擊，也進一步壓制了需求，並且加劇了投入品供應難度。分類數據顯示，中間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致持平。

外需也出現回落。由於國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，8月新出口訂單指數低於50臨界值，為今年2月以來首次。製造業就業指數出現5個月以來的首次下降，顯示就業市場輕微收縮，但幅度有限。部分受訪企業反映，調整用工規模是由於生產需求下降，人員自願離職後空缺沒有得到填補。由於部分供應商原料短缺，疫情管控阻礙物流等原因，物流交付時間延長，供應商供應時間指數錄得今年3月以來最低值。

人行：內地末季宏觀經濟有望回復近常規

近日中國宏觀經濟數據持續令人失望，陸續有經濟學者提出中央可能再放寬銀根。不過，人行昨日的逆回購規模降至100億元人民幣，單日淨回籠400億元人民幣。人行貨幣政策委員會委員劉世錦昨日在公開場合中表示，中國第四季宏觀經濟有望重返接近常規的狀態，隨着經濟逐步常態化，貨幣政策亦應逐步趨於正常，中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，並應有所降低。

上 / 下一篇新聞

MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成
MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成
利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王
利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王
萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億
萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億
南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起
南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起
興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎
興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎
新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢
新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢
路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司
路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司
港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線
港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線
數碼通EBITDA微升1.3％ 今年資本開支料大增
數碼通EBITDA微升1.3％ 今年資本開支料大增
開發商拖數 易居：撥備大增36倍
開發商拖數 易居：撥備大增36倍
內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足
內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足
蔚來下調交付目標 美股盤前跌5%
蔚來下調交付目標 美股盤前跌5%
深交所重審比亞迪半導體上市申請
深交所重審比亞迪半導體上市申請
周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成
周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成
內地爆疫收緊通關 澳門8月賭收按月跌五成
內地爆疫收緊通關 澳門8月賭收按月跌五成
「零佣金」招徠 網上券商一通申上市
「零佣金」招徠 網上券商一通申上市
虛銀Mox開業1年吸16萬客 存款規模近56億
虛銀Mox開業1年吸16萬客 存款規模近56億
字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣
字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣
友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」
友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」
特步：料未來5年主品牌收入達200億人幣
特步：料未來5年主品牌收入達200億人幣
白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置
白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置
8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展
8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展
「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題
「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題
張兆聰：消費股回暖 周黑鴨可逢低吸
張兆聰：消費股回暖 周黑鴨可逢低吸
李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要
李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
恒大許家印親自督師「保交樓軍令狀」大會
恒大許家印親自督師「保交樓軍令狀」大會
野村下月全面禁煙 WFH都唔畀吸煙
野村下月全面禁煙 WFH都唔畀吸煙
劉思明：製造業數據欠佳 基建建材股翻炒
劉思明：製造業數據欠佳 基建建材股翻炒
周顯：老牌國企收購料有後着
周顯：老牌國企收購料有後着
湯文亮：阿富汗難民潮 冤有頭債有主
湯文亮：阿富汗難民潮 冤有頭債有主
中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費
中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費
灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費
灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費
瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好
瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好
實現共同富裕 料加快開徵房地產稅
實現共同富裕 料加快開徵房地產稅