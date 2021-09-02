內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足

明報記者 陳麗歡

內地汽車股昨全日低走，長城汽車（2333）跌3.4％，廣汽（2238）跌3.1％，比亞迪（1211）2.7％，五菱汽車（0305）跌2.6％，吉利汽車（0175）昨跌1.8％，另汽車零件生產商敏實集團（0425）跌3.4%，洛陽鉬業（3993）跌5%。

打亂內地車廠生產節奏

乘聯會數據顯示，8月汽車銷售在第三周（16日至22日）按年下滑23％至日均3.76萬輛，預估第四周銷售按年跌12％至日均7.66萬輛，原本月底為衝刺期，但按年下跌，主要基於汽車「供應風險突然加大，晶片帶來的突發性惡化影響」。乘聯會又表示，原本市場預計7月下旬晶片供應改善，8月下旬銷量數據應明顯體現，但由於東南亞疫情突然加劇，導致部分晶片廠商停產，晶片產量低於正常水平，導致內地整車廠商生產節奏嚴重混亂，亦令原本建立的供應鏈信心進一步被摧毀。

經銷商緩銷售 保留庫存穩定價格

乘聯會稱，原本8月是內地家庭購車需求强烈的季節，主要用於接送孩子上學和放學。市場對換購、增購需求帶動新車及二手需求持續較強。惟經銷商為緩解大部分需求，令庫存處於低水平。在8月首周（1日至8日）的銷售按年持平，達3.08萬輛，表現較平穩。

當經銷商得知車廠因晶片短缺，未能供應更多汽車時，經銷商透過延緩汽車銷售保留庫存以穩定價格。乘聯會表示，在8月次周（9日至15日）汽車日均銷售按年跌18％至3.62萬輛，第三周（16日至22日）跌23％，兩周表現相對偏弱。乘聯會又表示，有關銷售模式有利經銷商售後保持利潤。