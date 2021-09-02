開發商拖數 易居：撥備大增36倍

至於會否因拖款而考慮中止合作，管理層表示，目前仍維持與每個開發商保持合作的狀勢，會再根據個別開發商的信貸情况，並根據具體項目做合作選擇。

管理層又強調，集團早已着手控風險，包括自去年疫情開始就開始現金流、應收帳款回收的管理。今年亦再加強應收帳的管理。上半年維持了不受限的銀行結餘及現金多達61億元水平，經營性現金流仍維持正向，所以整體目前經營現金仍健康、穩定。

上半年虧損逾14億元人民幣

談及內地樓市受調控影響放緩，管理層表示，上半年市場實際供求兩量。但自7月起出現一定程度的下滑，相信將有一段時間的調整。但政策主要調控部分樓價上漲得過快的城市，導致近兩個月的市場壓力大一點，相信當9月樓市供應增加，將緩解市場壓力，整體成交量會回升。

易居周二公布上半年的虧損為14.23億元，按年轉盈為虧，昨日股價在績後升7.27%，收報2.36港元。