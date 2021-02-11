經濟

數碼通EBITDA微升1.3％ 今年資本開支料大增

【明報專訊】數碼通（0315）收市後公布截至6月底止全年業績，全年多賺17.4％至4.45億元，勝市場預期，總收入受漫遊收入下跌影響，跌3.8%至67.20億元，EBITDA微升1.3％至24.6億元，每股末期息派0.155元。集團副主席兼執行董事馮玉麟表示，展望今個財政年度經營環境仍具挑戰，持謹慎樂觀態度，當中頻譜攤銷將超過4億元，令資本開支大增，但預期不會影響盈利和派息政策。

5G帶動 期末ARPU升7%

期內服務收入及其他相關服務按年跌5.3％至43.39億元，手機及配件銷售按年跌1％至23.81億元。全年每月每戶平均收入（ARPU）跌6％至199元，期末ARPU則升7%至202元。科技總裁鄒金根透露，現時客戶由4G升級至5G時，ARPU大概增加50元至100元左右。鄒金根又稱，平價服務不是公司的策略，目前市場對於公司的5G服務計劃反應不錯，推動期末ARPU增加。馮玉麟表示，現時5G客戶佔比介乎15%至20%。

頻譜攤銷成本將升至逾4億

由於4G頻譜的若干頻段需要續期，以及今個財政年度不再享有政府的「保就業」資助，數碼通預計本財年頻譜攤銷成本將會大幅上升至超過4億元。馮玉麟表示，今個財年整體資本開支會大幅增加，約6億元至6.5億元，其後兩年資本開支會回落10％至15％。對於問及支出大幅增加是否會影響盈利，馮玉麟回應指，對明年本地服務收入的增長有信心，當中集團5G ARPU屬行內最高，預計今個財年亦保持上升，加上實行節省營運成本政策，相信可保持集團盈利能力。

上 / 下一篇新聞

MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成
MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成
利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王
利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王
萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億
萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億
南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起
南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起
興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎
興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎
新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢
新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢
路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司
路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司
港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線
港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線
開發商拖數 易居：撥備大增36倍
開發商拖數 易居：撥備大增36倍
內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足
內地8月乘用車銷量跌13% 乘聯會：「缺芯」致汽車供應不足
蔚來下調交付目標 美股盤前跌5%
蔚來下調交付目標 美股盤前跌5%
財新中國製造業PMI跌至收縮區
財新中國製造業PMI跌至收縮區
深交所重審比亞迪半導體上市申請
深交所重審比亞迪半導體上市申請
周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成
周焯華悉售太陽國際股權套1.43億 售生意伙伴鄭丁港 作價折讓八成
內地爆疫收緊通關 澳門8月賭收按月跌五成
內地爆疫收緊通關 澳門8月賭收按月跌五成
「零佣金」招徠 網上券商一通申上市
「零佣金」招徠 網上券商一通申上市
虛銀Mox開業1年吸16萬客 存款規模近56億
虛銀Mox開業1年吸16萬客 存款規模近56億
字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣
字節跳動證放售證券業務 估值逾5億人幣
友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」
友邦完成收購 東亞人壽易名「友邦雋峰人壽」
特步：料未來5年主品牌收入達200億人幣
特步：料未來5年主品牌收入達200億人幣
白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置
白宮擬3年建10萬可負擔房屋 財政部等參與 助更多家庭首置
8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展
8月「小非農」遠遜預期 美股早段個別發展
「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題
「女股神」申成立新ETF 攻ESG主題
張兆聰：消費股回暖 周黑鴨可逢低吸
張兆聰：消費股回暖 周黑鴨可逢低吸
李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要
李曉佳：商湯申上市 揭智慧城市生意日益重要
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
技術取勝：中交建中線料上試4.6元
恒大許家印親自督師「保交樓軍令狀」大會
恒大許家印親自督師「保交樓軍令狀」大會
野村下月全面禁煙 WFH都唔畀吸煙
野村下月全面禁煙 WFH都唔畀吸煙
劉思明：製造業數據欠佳 基建建材股翻炒
劉思明：製造業數據欠佳 基建建材股翻炒
周顯：老牌國企收購料有後着
周顯：老牌國企收購料有後着
湯文亮：阿富汗難民潮 冤有頭債有主
湯文亮：阿富汗難民潮 冤有頭債有主
中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費
中銀推港人「大灣區青年卡」 方便內地消費
灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費
灣區須知：深圳前海創業 工商執照免費
瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好
瑞銀汪濤：內地樓市調控 無礙經濟穩中向好
實現共同富裕 料加快開徵房地產稅
實現共同富裕 料加快開徵房地產稅