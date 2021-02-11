數碼通EBITDA微升1.3％ 今年資本開支料大增

5G帶動 期末ARPU升7%

期內服務收入及其他相關服務按年跌5.3％至43.39億元，手機及配件銷售按年跌1％至23.81億元。全年每月每戶平均收入（ARPU）跌6％至199元，期末ARPU則升7%至202元。科技總裁鄒金根透露，現時客戶由4G升級至5G時，ARPU大概增加50元至100元左右。鄒金根又稱，平價服務不是公司的策略，目前市場對於公司的5G服務計劃反應不錯，推動期末ARPU增加。馮玉麟表示，現時5G客戶佔比介乎15%至20%。

頻譜攤銷成本將升至逾4億

由於4G頻譜的若干頻段需要續期，以及今個財政年度不再享有政府的「保就業」資助，數碼通預計本財年頻譜攤銷成本將會大幅上升至超過4億元。馮玉麟表示，今個財年整體資本開支會大幅增加，約6億元至6.5億元，其後兩年資本開支會回落10％至15％。對於問及支出大幅增加是否會影響盈利，馮玉麟回應指，對明年本地服務收入的增長有信心，當中集團5G ARPU屬行內最高，預計今個財年亦保持上升，加上實行節省營運成本政策，相信可保持集團盈利能力。