經濟

港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線

【明報專訊】科技股帶動下，恒指昨升149點或0.58%，連續第三天升市，收報26,028點，創兩周收市新高，成交金額1818億元。美團（3690）升穿50天線（見圖），一度升逾3%，收市升1.77%，報253.4元，騰訊（0700）亦升1.5%，齊拉動大市。截至昨晚9時40分，恒指即月夜期報25,961點，低水67點。

恒指昨先低後高，早市曾跌184點後調頭向上，最多升近223點，收市升149點。海底撈（6862）升6.31%，收報33.7元，是升幅最大的藍籌。信義光能（0968）跌5%，收報17.86元，是跌幅最大的藍籌。國指升87點或0.95%，報9271點。恒生科技指數收報6693點，升1.3%，當中成分股微盟（2013）、海爾智家（6690）、新東方在線（1797）俱升逾8%。日前公布次季業績，表現勝預期的網易（9999）曾升8.05%，收市升6.42%，報150.8元。其餘手遊股亦大升，心動（2400）升9.6%，中手游（0302）及網龍（0777）分別升逾4%及3%。

北水昨淨流出1.16億

北水南下昨淨流出1.16億元，是連續第六日淨流出。A股方面，滬深300昨升1.33%，上證綜指升0.65%，深證成指跌0.1%，創業板指跌0.85%。

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