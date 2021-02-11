港股9月開局重上26000點 美團升穿50天線

恒指昨先低後高，早市曾跌184點後調頭向上，最多升近223點，收市升149點。海底撈（6862）升6.31%，收報33.7元，是升幅最大的藍籌。信義光能（0968）跌5%，收報17.86元，是跌幅最大的藍籌。國指升87點或0.95%，報9271點。恒生科技指數收報6693點，升1.3%，當中成分股微盟（2013）、海爾智家（6690）、新東方在線（1797）俱升逾8%。日前公布次季業績，表現勝預期的網易（9999）曾升8.05%，收市升6.42%，報150.8元。其餘手遊股亦大升，心動（2400）升9.6%，中手游（0302）及網龍（0777）分別升逾4%及3%。

北水昨淨流出1.16億

北水南下昨淨流出1.16億元，是連續第六日淨流出。A股方面，滬深300昨升1.33%，上證綜指升0.65%，深證成指跌0.1%，創業板指跌0.85%。