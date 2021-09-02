路透︰螞蟻擬伙國企組信用評級公司

監管機構要求螞蟻整改措施之一

消息人士表示，是次螞蟻與國企成立合資企業的結構，是該行在去年11月因監管原因上市失敗後，監管機構要求螞蟻整改的其中一部分。除了浙江省旅遊投資集團，國企合資股東也包括杭州市金融投資集團及浙江電子口岸，各持少於5%，另一民企投資者為傳化集團，持股7%，各股東合共投資5億元人民幣。浙江旅遊、螞蟻集團、人民銀行等，皆沒有回覆路透社查詢。

最快10月與國企成立合資公司

消息指擬建的合資企業，會將螞蟻集團的主要業務數據運作整合，令當局更加容易監管。合資企業將會收集、管理和分析消費者的數據，得出客戶的信用分數，目標是在最快今年10月，成立獲得許可的私營信用評分公司。首兩家獲得許可的徵信公司為百行和朴道，皆有科企股東背景。

路透引述分析師及當年螞蟻招股書顯示，螞蟻集團收集超過10億用戶的數據，其中許多是沒有信用卡或足夠銀行信用紀錄的年輕客群，以及8000萬商家的數據。

螞蟻擁有電商、支付平台，其信用評分公司芝麻信用，可根據個人和小企業在螞蟻使用服務的數據，對其進行評分，過去螞蟻一直不願與監管機構分享這些數據。

去年11月螞蟻被人行等監管機構約談後取消上市，今年4月再被人行約談時，被要求該行打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務，保障個人和國家信息安全。