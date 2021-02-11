經濟

新交所擬放寬SPAC上市要求 市值可低於17億 業界料吸引力增 港交所或月內推諮詢

【明報專訊】美國自去年起掀起特殊目的收購公司（SPAC）上市熱潮。路透社引述消息人士表示，新加坡交易所（SGX）擬放寬SPAC在新加坡上市的要求，包括市值最少3億坡元（約17.4億港元）及認股權證不得與正股分開，務求令SPAC更容易在星上市。此前，財政司長陳茂波曾預告，港交所（0388）最快今年第三季就引入SPAC推出諮詢，意味最快將於月內推出，惟由於籌備需時，預料新交所將成為亞洲首個推出SPAC上市框架的主要交易所。

明報記者 葉翠、 陳偉燊

路透社報道稱，新交所一直努力爭取高增長公司的大型上市，並在今年3月底發布了SPAC上市框架的諮詢文件建議，惟新交所收到部分市場意見指原有建議（見表）過於嚴格，因此計劃放寬市值最少3億坡元及認股權證不得與正股分開的要求。新交所發言人表示，鑑於投資者高度關注有關諮詢，該行會仔細審查所有市場意見，並與監管機構及其他持份者接洽，希望盡快公布諮詢結果。

新交所：將盡快公布諮詢結果

此外，路透社表示，在3月底的SPAC上市諮詢文件中，新交所概述了一些措施來控制在美國SPAC身上看到的風險，例如股東及保薦人的攤薄效應，即股本擴大導致每股收益下降，以及急於與目標公司合併的情况。

路透社又引述消息人士指出，新交所很有可能推出其他措施來保障投資者的利益，但會簡化所擬定的指導方針，令新加坡對SPAC仍有一定的吸引力。

然而，路透社引述吉布森律師事務所合伙人Robson Lee認為，SPAC會否像房地產投資信託一樣在新加坡市場上佔有一席之地，取決於SPAC合併後是否有理想的估值和交易流動性。

匯澤亞洲：盼港交所參考新交所

在美國曾參與及發起SPAC的匯澤亞洲投資創始合伙人王幹文回覆本報查詢時稱，新交所做法將有助提高當地對SPAC的吸引力。至於在保護投資者方面，他認為當局宜同時平衡保薦人及被收購投資方等利益。王續稱，期望醞釀在港發展SPAC市場的香港監管機構，可參考新加坡做法。

近年美SPAC上市增長放緩

SPAC是指只有現金資產而沒有任何實質業務的公司，透過IPO募集資金上市，在上市後會尋找有前景而未上市的企業作為併購目標。完成併購後，該被併購的目標公司變相獲得上市地位。

由於去年疫情影響經濟活動，作為簡單的上市及集資方式，於美國爆發式增長（見圖），據資料顯示，雖然今年增幅有放緩，但上市宗數及集資金額按年仍有七成及五成增長。

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