興勝近1.3億沽觀塘工廈 涉樓面逾2.1萬呎

渣打劈價沽上水舖 16年賺3100萬

市場再錄銀行沽貨，市場消息指出，由渣打銀行（2888）持有的上水新豐路55至57號紹計樓地下A舖，面積1964方呎，連入則閣樓1736方呎，面積共3700方呎，早前以7000萬元放售，至近日終以4580萬元易手，減價2420萬元或35%，呎價約1.25萬元。雖然渣打銀行大劈三成半沽貨，但由於早於2005年5月以1480萬元購入，持貨逾16年，帳面仍勁賺3100萬元或2倍。

另資深投資者李耀華或有關人士持有的北角電氣道254至280號C及D號相連舖，面積約2400方呎，早前連租約以1.5億元放售，現以約1.268億元易手，減價2320萬元或約15%，呎價約5.28萬元。

李耀華等逾1.26億沽北角舖 4年賺4400萬

據悉，商舖原由富華冰室以月租28萬元租用，惟在疫情期間結業，及後原業主將商舖分拆兩舖出租，現由四寶食堂及燒味店租用。李氏等2017年以8280萬元購入兩舖，帳面獲利約4400萬元或53%。