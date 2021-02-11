南屏匯上樓書涉47伙 開放式276呎起

樓書顯示，南屏匯提供47伙，包括1座分層住宅大樓及8幢洋房。分層共有39伙，每層10伙，包括4伙開放式戶、4伙1房戶及2伙2房單位。標準戶實用276方呎至517方呎，特色戶實用382至517方呎。8幢洋房樓高3層，地下附2個車位，4房雙套間隔，實用2393至2643方呎。

瑧譽地下居室首成交 513萬易手

內房保利置業（0119）屯門青山灣瑧譽，累售10幢洋房，最新首錄地庫居室成交，為19號居室，實用478方呎，1房間隔，連開放式廚房，位於19號洋房下方；成交價513萬元，實呎10,732元，採用180天即付款。根據項目地契，洋房及相應居室需由同一名買家購入，故19號洋房買家料「加碼」購入居室。該買家今年4月以約1.225億元入市，洋房實用4153方呎，連平台185方呎、花園796方呎及天台930方呎，實呎見2.95萬元。

已屆現樓的華業控股屯門掃管笏帝灣居，去年6月曾以價單推出，但今年7月起改為招標。華業控股經理周統育表示，疫情紓緩下一二手成交價齊升，而項目意向價將參考同區新盤。另外，集團擬與財務公司合作，為買家提供七成按揭。帝灣居共27伙，包括22伙分層及5幢洋房，其中分層單位去年曾以價單推出，折實價1152.2萬至2511.5萬元，折實均呎14,486元。

另外，信置（0083）、會德豐等西南九龍長沙灣維港滙系列售出至少2伙；維港滙II 5座9樓A室，實用797方呎3房戶，以1975.3萬元售出，實呎24,784元；另維港滙I 5座17樓D室，實用536方呎2房間隔，則以1339.3萬元沽、實呎24,987元。同區新地（0016）南昌站匯璽III 6座46樓E室，實用381方呎1房戶，成交價1017.56萬元，實呎26,708元。