萬科牛頭角舊樓申強拍 估值3.6億

據強拍文件顯示，上述3幢物業同為樓齡逾60年、樓高6層的商住物業，萬科分別持有上述3幢物業92.86%、91.67%、93.75%的業權，3項物業尚餘5伙未能收購。據發展商遞交的估值報告，項目估值逾3.59億元。資料顯示，項目地盤面積7595方呎，坐落於住宅（甲類）用地，若重建為商住物業，最高地積比率為9倍，即重建樓面約6.84萬方呎，以估值計，即每方呎樓面地價僅逾5200元。

另一方面，發展局長黃偉綸昨日以書面回覆立法會議員就強拍的提問，指自2011年起至2021年7月31日，土地審裁處一共接獲304宗土地強制售賣令的申請，該處已完成處理246宗，其中113宗獲發出強制售賣令，133宗則被終止、撤銷、駁回或循其他途徑達成和解，而現時有58宗申請仍在處理中。

此外，世邦魏理仕指香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，長沙灣瓊林街109號聯興工廠大廈約85%業權份數，現以要約形式出售，截止日期為下月12日，另若連同潛在可供出售業權，買家購入後可增加業權份數至約99%。

長沙灣聯興工廈放售 市值6.6億

市場消息指出，上述物業全幢現時市場估值約6.6億元，即每方呎樓面地價約5200元。資料顯示，聯興工廠大廈現為一幢10層高的工廈，地盤面積約8800方呎，現有地積比計，建築面積約68,676方呎，物業業權簡單，預計短期內統一業權重建，若以14.4倍地積比計，獲城規會批核後最高重建面積可達約12.67萬方呎，具重建潛力。