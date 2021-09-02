利東邨未補價實呎9224元 膺港島公屋王

未補價452萬沽 6年帳賺400萬

房委會資料顯示，利東邨一個高層戶，實用面積490方呎，上月以452萬元未補價成交，實呎9224元，創港島區公屋未補價呎價新高，並為全港未補價公屋第二位。據悉，有關單位為東業樓高層04室，原業主2015年約52萬元未補價購入，帳面獲利400萬元或近7.7倍。

房委會資料又顯示，未補價公屋及居屋今年首8個月，暫錄得2573宗成交（臨時數字），比去年全年錄約2423宗，高150宗或逾6%。

不過，若以按月數字比較，上月相關未補價成交只錄約155宗（臨時數字），對比7月374宗大跌約59%。

上月樓宇買賣登記7864宗 半年新低

事實上，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首8個月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄68,157宗及6397.8億元，金額已經超越去年全年的6283.9億元，不過，上月登記宗數及金額錄7864宗及713.5億元，較7月份9957宗及939.9億元下跌21.0%及24.1%，同為今年2月後6個月新低。

渭州道洋房近1.6億沽 實呎逼3.8萬

另外，傳統豪宅區錄大額成交。市場消息指出，九龍塘渭州道3號一洋房，實用面積4150方呎，連2205方呎天台，以約1.575億元售出，實呎37,952元，原業主2008年7200萬元購入，帳面獲利8550萬元或近1.2倍。

美聯營業董事楊宜貞表示，西半山嘉兆臺2座高層D室，實用1014方呎，3房間隔，最新以3022萬元售出，實呎29,803元，呎價創屋苑標準戶新高。原業主2012年1950萬元購入，帳面獲利1072萬元或55%。