經濟

MONTEREY特色戶4年損手百萬 將軍澳今年最大宗二手蝕讓 上月區內二手交投跌三成

【明報專訊】本港樓市經過連月旺市後，樓價與年初已累積顯著升幅，二手市場終現價量回調，其中今年價量齊升的將軍澳區，除上月二手成交量大跌三成，並失守300宗大關外，區內半新盤MONTEREY有特色戶業主，4年前一筆過以1962萬元買入單位後，持貨4年，近日急於套現下以1950萬元沽出，不但帳面蝕12萬元，若連同使費計更蝕近百萬元離場，成為將軍澳今年最大宗二手蝕讓成交。

明報記者 歐陽慧恩

位處將軍澳南的MONTEREY，近日錄得屋苑罕見二手蝕讓個案。中原高級分區營業董事伍錦基表示，MONTEREY 7A座頂層連天台特色戶，單位實用803方呎，連天台627方呎，向南望海景，以1950萬元易手，實呎24,284元，單位享臨海開揚景，內櫳亦簇新，原業主2017年以折實價1962萬元一手購入，當時更一次過付清樓價，毋須承做按揭，雖然是次成交價創屋苑二手新高，但原業主單是帳面已蝕約12萬元或1%，若加上使費計料實蝕近百萬元，蝕幅約5%。

原業主4年前1962萬「一筆過」購入

事實上，將軍澳今年首7個月整體二手市場，無論樓價及成交量均持續向上，僅錄得零星連使費蝕讓個案，未有錄得帳面蝕讓個案，其中日出康城晉海3B座高層B室，實用629方呎，今年7月以1138萬元易手，原業主持貨逾3年，帳面仍獲利逾20萬元，連使費才實蝕約42萬元；另外，天晉IIIA期1B座低層D室，實用609方呎，今年3月以1098萬元沽出，原業主持貨約4年帳面仍獲利30萬元，連使費計才微蝕10萬元離場。

曉峯灣畔撻訂重售 2房低市價3%沽

此外，今年屢錄多宗二手成交價新高的馬鞍山區，近日亦錄得遭買家撻訂後減價重售個案。市場消息透露，馬鞍山曉峯灣畔3座中層E室，實用501方呎，2房間隔，7月底以810萬元放盤，經買家議價後，上月中最終減至775萬元售出，但約兩周後買家未有繳付大訂，並終止買賣撻訂離場，由於單位業主已購入其他物業，隨即將單位再減價10萬元，近日以765萬元重售，實呎15,269元，成交價低市價約3%。原業主2016年485萬元購入，以最新成交價計，單位帳面獲利280萬元或58%。

至於年初時交投暢旺的東涌區，上月共錄約75宗二手成交，比7月錄約83宗按月減少9.6%，已屬連續4個月低於100宗，比年初高峰按月成交量約120宗，跌幅明顯。中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，區內東環位於第3A座高層03室，實用595方呎，3房連套房間隔，望海景，原業主開價880萬元，減價12萬元或1.4%後，以868萬元易手，實呎14,588元。原業主2015年2月以658.7萬元一手買入，持貨6年，帳面獲利209.3萬元或32%。

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