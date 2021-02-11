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晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股

【明報專訊】內地連串收緊監管政策，以致港股走勢乏力，資金輪流炒作。相對於港股，美股三大指數屢創新高，當地大型科技股受惠經濟復蘇持續向上。晉裕集團投資研究部首席投資策略師陳俊業接受訪問時表示，看好美股前景，相信未來數年牛市格局持續不變，當中尤其看好醫療、消費及科技板塊。選股準則方面，首要選擇股本回報率（ROE）較高、賺錢能力較強的企業。

陳俊業表示，目前市場主要憂慮美國聯儲局縮減買債規模（TAPER），而他相信聯儲局會以循序漸進及溫和的方式進行，此情况下相信市場難有大跌空間，不過若市場出現調整亦是撈貨機會。對於美股前景，他預測，未來調整風險上升，但沒有大跌空間，又認為長期牛市格局不變，並由企業盈利支撐。他解釋，昔日美股大跌主要基於三大要素，包括有經濟崩潰、估值泡沫爆破以及流動性不足。惟就現時市况，以上3項因素出現機率不大。

美股情緒過分樂觀 籲趁調整加注

首先，目前美國經濟正在復蘇，今年第二季GDP按年增長12.2%、失業率為5.4%，市場預測明年GDP按年增長2.6%，失業率會回落至3.5%水平，由此可見，經濟增長持續，同時有利帶動企業盈利。其次，估值方面，儘管現時美股估值高於過去5年平均值，但未形成泡沫，以標普500指數為例，目前市盈率（PE）為22倍，高於過去5年平均的18倍，尚處於合理水平。第三，流動性方面，由2020年3月量化寬鬆政策（QE）至今，資產負債規模為8.2萬億美元，可見市場流動性充裕 。

現時美國聯儲局每月買債規模為1200億美元，市場預期今年11月開始會每月減少買債100億美元，換言之，至2022年10月將完全停止買債，過程循序漸進而且較為溫和，相信不會對市場造成重大打擊。惟他提醒，目前中國及新興市場轉跌，以及Delta變種病毒出現至今未有影響美股走勢，反映市場情緒過分樂觀，若市場出現一些消息，將會誘發市場調整。這些消息包括企業盈利及經濟數據如PMI增長放緩，以及聯儲局提早加息。一旦出現調整，建議投資者加重注碼。

選股方面，他表示會選擇盈利質素較佳的股票，尤其是股本回報率（ROE）較高、賺錢能力較強的公司。他又看好其中三大板塊，包括醫療、資訊科技及消費股。這3個行業的ROE均高於30%，遠高於公用事業及能源股的10%水平。

亞馬遜持續增長 CrowdStrike收入穩

資訊科技板塊方面，目前不少大型科技股股價正持續上升，主要受惠於經濟環境好轉。眾多科技股中，他較看好亞馬遜（美：AMZN），從公司去年財務報表顯示，當中有五成收入來自線上購物，一成收入來自雲端系統AWS，加上近日有消息指，公司將會在美國佛羅里達州興建機械人配送中心，反映公司持續將資源投放於科技層面上。「事實上，未來科技三大發展在於人工智能、機械及大數據，亞馬遜在以上三個層面涉獵廣泛。公司盈利增長領先行業，加上獨有技術及能力、市場佔有率優勢等，預期有助公司持續增長。」

另一間看好的公司是雲端安全解決方案平台供應商CrowdStrike（美：CRWD），該公司主要從事網絡安全、防火牆及防止黑客入侵等軟件。陳俊業表示，未來市民愈來愈依賴互聯網，黑客入侵將會導致嚴重損失，因此更多公司願意付費購買網絡安全軟件。有研究報告顯示，至2023年，全球網絡安全市場將會有2500億美元投入。相比起其他公司，CrowdStrike的優勢是專注網絡安全，另外公司採取每月付費模式，可帶來穩定收入。

變種病毒肆虐 BioNTech續強勢

醫療板塊方面，則看好BioNTech（美：BNTX），雖然公司股價近期急升後回落，但未來仍看好疫苗需求。公司是其中一隻最早獲世衛授權、准許緊急使用疫苗的公司，加上近日消息指，公司將會在新加坡興建亞洲總部，未來發展潛力可見一斑。除此之外，許多國家及機構亦資助公司在疫苗方面的研發，在Delta變種病毒肆虐下，相信公司發展及股價會持續強勢。

消費股方面，他持續看好奢侈品消費股，儘管近日內地的「共同富裕」政策對一些國際奢侈品牌股價造成影響，但他相信在愈趨富裕的社會，富者愈富，有利奢侈品牌、金融及地產股前景。

黃清瑤 明報記者

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