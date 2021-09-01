新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面

總面積逾9.6萬呎 呎價1.4萬

涉及收購的4層樓面中，當中富通保險佔兩層，涉資6.79億元。通告指出，每層物業的買方，可以不高於150萬元的作價，購買最多9個停車位的優先認購權，以及享有租務優惠。新創建表示，收購上述物業能為集團提供一個具吸引力資本增值的物業投資機會，而租務優惠要約將於未來提供穩定的租金收入。

城市金庫劏舖8年勁蝕八成

另一方面，北角「劏場」城市金庫新錄大幅蝕讓個案；據土地註冊處資料，該商場地庫304號舖位，8月中以38萬元，以面積92方呎計，呎價僅4130元；原業主2013年8月以220.1萬元購入，持貨8年，轉手帳面蝕182.1萬元或83%。

不過，亦有個別劏舖錄得短炒獲利個案；據土地註冊處資料顯示，油麻地彌敦道530至538號劏場現時點2樓237號，面積約91方呎，原業主今年3月以178萬元購入，在8月中以199.8萬元易手，呎價近2.2萬元，5個月極速獲利21.8萬元或12%。

灣仔海港中心高層兩單位1.43億放售

此外，有投資者趁市旺放售物業。中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，有投資者今年5月以逾1.034億元購入灣仔海港中心中高層04至05室（建築面積約3886方呎），該投資者有感商廈市况轉佳，現提價近4000萬元或約38%、以1.43億元放售；另業主同時將單位放租，意向呎租約70元，月租約27.2萬元。