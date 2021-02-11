經濟

香港地產

8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位

【明報專訊】本港樓價於高位爭持，拖累8月整體二手成交量；據中原地產統計，十大屋苑8月全月僅錄210宗成交，除按月下跌120宗或36.4%外，更是近19個月來、即逾一年半單月新低。至於十大屋苑中，有8個成交量錄得跌幅，當中以紅磡黃埔花園成交跌幅最大，單月跌近六成。

黃埔15宗成交 按月跌近六成最差

據中原統計，十大屋苑8月共錄約210宗成交，按月跌36.4%，跌破300宗關口；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期香港股市因國內調控措施而變波動，中港兩地通關仍未有消息，而二手樓價破頂後，普遍業主叫價硬淨，成交放慢屬合理現象。

十大屋苑中，以黃埔花園成交量跌幅最大；8月交投價、量齊跌，全月成交量僅15宗，按月跌近六成，為19個月新低，僅高於2020年1月錄得的12宗成交，平均實呎亦回落至16903元，按月跌幅2.4%。

嘉湖第一城交投挫三成至四成

至於被形容是「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，8月成交34宗，按月跌30.6%。

另沙田第一城8月錄約22宗成交，對比7月錄42宗跌47.6%。世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城47座中層C室，實用304方呎2房戶，原業主叫價570萬元，減價10萬元或1.8%後，以560萬元獲承接、實呎18,421元；原業主2017年7月以430萬元購入，帳面賺130萬元或30%。美聯住宅部行政總裁布少明稱，8月10大二手指標屋苑交投量按月下跌近四成，並錄約195宗。

事實上，上月多個地區二手交投均見回落，中原高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳8月錄約275宗二手交投，較7月全月395宗跌逾三成，其中將軍澳中心5座中層D室，實用465方呎兩房戶，新近以795萬元易手、實呎17,097元；原業主2012年11月以465萬元買入，帳面賺330萬元或71%。

晉海1房呎售近2.2萬 近4年升值33%

美聯高級分區營業經理林振聲指出，日出康城晉海新錄1B座高層D室易手，實用339方呎1房戶，吸引一名原於同區租樓的人士承接；原業主減價15萬元或2%後，以745萬元成交、實價21,976元；原業主2017年10月以560萬元購入，帳面賺185萬元或33%。

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