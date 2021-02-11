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5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末

【明報專訊】踏入9月，新盤戰况再趨熾熱，本周六（9月4日）5個主要新盤將開展銷售、共推售614伙，為近1年來新盤市場最旺場周六，當中黃竹坑港島南岸2期揚海首輪開售200伙，而啟德THE HENLEY III 同日也首度開售100伙。

揚海累收2900票 首輪賣200伙

港島焦點大盤、嘉里（0683）等發展的港島南岸2期揚海，周六首輪開賣的200伙，包括兩張價單全部188伙，另12伙4房大戶招標（下周一截標）；價單內的188伙，實用341至955方呎，折實價1079.92萬至3633.84萬元，整體折實均呎32,069元，折實價市值約38.28億元。

嘉里香港區總經理湯耀宗表示，揚海首輪銷售大手客時段，A1組買家可購3至4伙。市場消息指出，項目6日來累收約2900票，以188伙計超額逾14倍，明天截票。

HENLEY III首推100伙 超額逾5倍

至於恒地（0012）啟德THE HENLEY III，亦敲定周六首輪開賣100伙，涵蓋開放式到3房，單位實用238至778方呎，整批折實均呎27,938元，折實價625.38萬至2499.54萬元，周五截票；項目5日以來累收約637票，超額5.4倍。

另恒地同系大角嘴利奧坊．曦岸、利奧坊．凱岸，亦於周六分別開售7伙，前者折實價712.5萬元起；後者折實價559.89萬元起。

Wetland第三輪推300伙 95%發價單賣

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，亦於周六第三輪開售300伙，其中285伙即95%以價單推售，涵蓋開放式至3房，以及特色戶，折實價430.16萬至1026.43萬元；另15伙招標發售。項目部分單位提價約1%至9%，如實用493方呎3B座1樓B2室，最新價單定價866.79萬元，較本月10日最初定價795.93萬元高約9%。

翻查資料，對上開售單位伙數最多的周六是去年9月26日，單日6個新盤推出約726伙，相信本周六開售614伙則是近1年來最旺場周六。

總結8月，整體一手錄約1235宗成交，與7月全月錄約1250宗相若；當中Wetland Seasons Bay兩輪開售累沽約611伙，為8月成交最多新盤。

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