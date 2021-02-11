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恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園

【明報專訊】新盤戰場聚焦啟德THE HENLEY III及黃竹坑港島南岸2期揚海短兵相接之際，恒地（0012）旗下恒基物業營業（一）部總經理林達民接受專訪表示，相對目前九龍站住宅成交實呎近3萬元起步，擁大型基建效應及維港海景的啟德住宅物業，在價錢上有能力追落後，而繼THE HENLEY III 登場後，集團已密鑼緊鼓部署第四季推出THE HENLEY II，以及紅磡黃埔街第1期，上述兩個九龍新盤共涉逾600伙。

明報記者 林可為

啟德近年成為九龍新盤供應重鎮，分3期發展的HENLEY系列，為恒地在區內首度「插旗」的項目。

林達民不諱言，啟德新盤戰况競爭激烈，而HENLEY系列最大優勢，是毗鄰預計於2023年落成的啟德體育園，其中可容納約5萬人的全天候主場館和可容納約1萬人的室內體育館，加上維多利亞港景色，為HENLEY中高層單位的主要景觀，為樓盤最大賣點。

HENLEY III 整體折實均呎目標3萬

與此同時，港鐵啟德站和未來的消閒購物區，加上東九龍近年開始成為新一代商務中心區，令啟德後市可看高一線。林達民表示，目前九龍站住宅二手成交呎價，由接近3萬元至高達10萬元不等，以集團最新推出的THE HENLEY III而言，首兩張價單折實均呎均在2.8萬元水平，「可以話甚為低水，啟德樓價絕對有能力追落後，以及帶動東九龍樓價向上」，而THE HENLEY III全部404伙的整體折實均呎，目標是在3萬元以上。

現在距離年底還有4個月時間，由林達民領軍的恒基物業營業（一）部，計劃於第四季推售兩個新盤，包括涉301伙的THE HENLEY II（已獲批預售樓花），而此期最大賣點是擁有最貼近啟德體育園的景觀，高層亦享維港景，全盤整體目標呎價料達3.6萬元。

黃埔街戶型多元化 首階段擬推300伙

至於第四季另一重點全新盤，為紅磡黃埔街重建項目第1期，屬於舊契項目，不需申請預售樓花同意書。林達民表示，此項目屬集團近年重點市區發展，商住總樓面面積達100萬方呎，計劃分為3期發展，總共提供約2600伙住宅，單位總數較市建局與信置（0083）等合作的觀塘凱滙（1999伙）、集團同系土瓜灣翔龍灣（1782伙），分別多出30%和46%。

林達民表示，黃埔街項目將以年輕時尚融合香港地道文化為設計主調，戶型料涵蓋開放式到4房設計，而第1期主要位處機利士南路和寶其利街一帶，首階段推出單位初步預計約300伙。

換言之，上述啟德、紅磡兩個新盤，第4季推出的單位總數合共逾600伙。

[發展商專訪]

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