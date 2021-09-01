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經濟
2021年9月1日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟
甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成
恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點
網易丁磊：新措施料影響公司收入不足1%
科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍
傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言
業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成
內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區
人行連續5日淨投放400億
楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當
富途次季收入15.8億 多賺1.3倍
旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款
華晨集團司法重整 寶馬擬購部分資產
上半年投連險銷售飈1.9倍 抵消內地客保費大減
新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%
標普：未來兩年 港虛銀難止蝕
本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億
歐元區8月核心通脹率近10年最高
美證交會主席：擬禁PFOF交易
張兆聰：神威藥業政策風險少候低吸
植耀輝：顯示卡價倍升 栢能集團小注入
技術取勝：中信有望挑戰10.5元
劉思明：科技股拗腰利氣氛 招商局港口借業績炒
周顯：我為什麼不買國泰君安？
湯文亮：賣樓後最怕加價放售
恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園
話你知：HENLEY帝御系列 合共累售近千伙
5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末
8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位
新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面
晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股
周顯：我為什麼不買國泰君安？
【明報專訊】我在股票實倉加上了國泰君安國際（1788），暫時稍有進帳。有人問我，為何不買國泰君安（2611）正股呢？
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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