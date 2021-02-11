美證交會主席：擬禁PFOF交易

Robinhood周一大跌7％

美國證交會主席蓋斯勒（Gary Gensler）接受Barron's訪問時表示，禁止PFOF交易是該會考慮中的一個方案。Robinhood股價在周一收市大跌6.9%，至昨晚早段企穩，微升0.4％。Gensler在訪問中指出，PFOF交易模式本身就存在利益衝突。證交會發言人對他的言論沒有補充。證交會曾經表示，要求券商更清楚交代怎樣從散戶交易中獲取收益，是全面禁止PFOF之外另一個選項。

今年1月當散戶群起透過Robinhood「挾升」GameStop等股票時，Robinhood突然以未能應付大量交易為理由在其平台中停止GameStop等交易，事件令人質疑Robinhood是要讓其背後「金主」平掉他們在GameStop等迷因股的空倉。Robinhood曾稱，一旦PFOF交易被禁，該公司有方法適應。

PayPal擬讓客戶買賣個股

Gensler上周五稱，關注互聯網券商及投資顧問以遊戲等方式，吸引用家增加交易次數。Gensler的言論刊出前，Robinhood股價在周一已先下跌，因為CNBC報道，PayPal（美：PYPL）準備讓客戶買賣個別股票。據報道，PayPal已聘請了一位券商行業元老加盟。

（綜合報道）

[國際金融]