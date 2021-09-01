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歐元區8月核心通脹率近10年最高

【明報專訊】據彭博報道，歐元區通脹率在8月飈升3%，超過彭博調查中37名經濟學家的預測。若剔除能源和食品等波動性項目，核心通脹率達1.6%，是近10年來最高水平。主要由於全球供應緊張和各種一次過因素推高成本價格。不過，歐洲央行認為，通脹上漲只是暫時性的，與預計即將結束刺激措施的美國聯儲局相比，歐元區更能保持寬鬆的貨幣政策。

報道提及，目前歐元區價格增長仍有可能加快，當中，德國是該區最大的經濟體，其進口通脹率達15％。

區內19個國家的零售商計劃在未來3個月內提高零售價，以及消費者亦已經作出調整，表示在來年不太可能進行大宗採購。另一份報告亦指出，法國的通脹率創下近20年來的最大漲幅，達到 2.4%，是2018年以來的最高水平。

美國里士滿聯儲銀行前行長拉克爾（Jeffrey Lacker）於周一（30日）接受彭博電話訪問時稱，聯儲局正處於困境，隨時面臨通脹飈升的危險，已有6個月通脹率較1983年以來任何時候都高，而這種危險的情况仍持續下去。

前聯儲官員：聯儲局正處困境

拉克爾又稱，雖然聯儲局主席鮑威爾一直強調，近期通脹上升可能會被證明是過渡性問題，並保證有工具能解決持續過高的通脹，但他卻忽略相關情况需要「實施創傷手術」，如壓低通脹的過程是異常痛苦的。

（綜合報道）

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