本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億

Zoom股價周一晚收市後交易時段曾跌逾12%，至昨晚開市後跌幅再擴大，截至昨晚11時15分已跌15.93%，低見292.14美元，市值蒸發164.5億美元（1279.42億港元）。Zoom的競爭對手微軟（美：MSFT）及思科（美：CSCO）股價亦跌0.04%及0.63%。以本港富商長實（1113）資深顧問李嘉誠及兒子電訊盈科（0008）主席李澤楷持股8.2%計，市值只餘70.782億美元（553.61億港元），單日帳面蒸發104.91億港元。

次季收入增54% 勝預期

Zoom第二季收入按年增加54%至10.22億美元，季收首度多於10億美元，勝過預期的9.9億美元。非一般會計準則（non-GAAP）盈利4.15億美元，按年升51%。今年第三季業績發指引預計調整後每股收益1.07至1.08美元，收入10.15億至10.20億美元，貼近市場預計的調整後每股收益1.09美元及收入10.1億美元水平。不過管理層表示，隨着接種新冠病毒疫苗，學校及工作場所重啟運作，來自按月付費的中小企客戶收入恐下跌，並面對來自微軟的Teams及思科的Webex之競爭壓力。由於最新指引被視為線上生意放慢同時，亦被解讀收益增幅沒有驚喜，致股價急挫。

韓擬逼科技巨頭開放App Stores支付平台

美股此前持續破頂，但是因應估值偏高，加上歐洲央行內有成員提出檢討買債計劃，歐、美股市未能再突破。道指、標普及納指在昨晚11時15分，分別升0.06%、跌0.02%及升0.15%。英國富時、法國CAC及德國DAX指數，分別下跌0.47%、0.32%及0.67%。

另《華爾街日報》報道指，韓國國會通過《電訊商業法》，力阻科技巨頭限制客人只能透過其自身應用程式購買數碼產品，亦禁止該等企業不合理地延遲批准應用程式上架，或貿然要求下架，並設條文抵制報復行為。此舉逼令Google及蘋果（美：AAPL）要將其App Stores開放予其他支付平台。蘋果股價昨晚11時15分跌0.79%，不過Google所屬的Alphabet（美：GOOGL）股價則微升0.1%。

韓Kakao Pay擬減價招股

此外，外電引述消息指，獲螞蟻集團參股的韓國Kakao Pay擬縮減在韓國上市集資規模，由原先約1.6萬億韓圜（約107.51億港元）減至1.5萬億韓圜（約100.79億港元），每股招股價相應調低。據稱Kakao Pay有望於10月14日上市。

（綜合報道）

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