標普：未來兩年 港虛銀難止蝕

高存息低貸息模式「不可持續」

標普指出虛銀的四大優勢，包括提存款的靈活性、更方便的開戶手續、高存款息及低貸款息。惟綜合數據顯示，截至2020年底，香港8家虛銀仍在虧損，當中更以眾安銀行（ZA Bank）及Mox Bank的投放最大。標普預計在未來兩至三年間，虛銀仍然是小眾市場，加上傳統銀行亦已加大數碼化的投放，面對虛銀甚至較有優勢，故預計未來或有虛銀因此倒閉。

該機構同時指出，由於虛銀目前的滲透度仍不夠，將需要持續燒錢數年才能獲得足夠數量的客戶，影響虛銀難以增加其產品和服務範圍。標普更明言，不論是技術預算和IT人才，或是現有的產品和服務，虛銀亦難以跟傳統銀行匹敵。迄今為止，虛銀僅提供簡單的儲蓄、信用卡和貸款產品。

技術人才難與傳統銀行匹敵

不過標普認為，虛銀的低營運成本更適合現金最少的客戶，以較低的成本向中小企等市場提供基本產品，迎合市場服務不足的能力。