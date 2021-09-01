新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%

撇除新股影響 M2M3按月跌1.2%

整體而言，7月份本港銀行存款總額按月下跌1.8%。外幣存款則按月上升1.4%。香港人民幣存款按月沒有明顯變動，於7月底為8208億元人民幣。撇除新股認購貸款所產生的存款，7月份港元貨幣供應量M2及M3按月同時下跌1.2%，由年初至7月底計則上升2%。

撇除新股認購貸款，7月份貸款與墊款總額微跌0.2%，由年初至7月底計則上升4.3%。以年率化計算，7月份撇除新股影響的貸款額下跌1.8%，首7個月的年率化貸款增長為7.4%。

新申按揭宗數跌 取用金額增

按揭方面，7月份新申請貸款個案較6月份減少1%至15,176宗。新批出按揭貸款額較6月份減少6.8%至544億元。7月份新取用按揭貸款額較6月份增加0.4%至393億元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份96.4%上升至7月份96.5%。