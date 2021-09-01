上半年投連險銷售飈1.9倍 抵消內地客保費大減

壽險保費收入總額2736億按年跌2.4%

今年上半年，壽險保費收入總額為2736億元，按年下跌2.4%，非投資相連業務保費收入按年跌4.9%至2262億元，投資相連業務保費按年上升59.2%至202億元。雖然新造業務保費回升，不過保監局指須同時考慮去年的基數較低。此外，期內全港共發出約3.1萬份合資格延期年金保單，保費22億元，佔個人業務總額2.7%。

投連險的保單價值主要受投保人的投資回報影響，不保證到期時的回報，並可能遠少於已繳保費，保監局上周曾表示，本港市場為儲蓄或投資型產品主導，因而削弱提供個人保障的基本功能。保險業聯會行政總監劉佩玲昨日表示，保聯最近一年密切與證監會、保監局和金管局討論，提供高保障投連險產品，例如目前投連險死亡賠償主要為戶口價值105%，日後會提升至更高，期望在明年初推出新產品。此外，保聯亦在討論如何簡化基金選擇，規範產品披露規格，提高客戶選擇產品時的透明度。

保險業聯會研增保障成分 最快明年推

有保險業人士指出，每張投連險保單的保費雖然較大，但大部分投資於基金，保險公司收取平台費及與基金公司分拆管理費，保險公司賺取的利潤率與內地訪客常購買的危疾險、醫療險等非投連險相距很遠，若計及向客戶提供回贈，可能在較長的保單年度後才會有盈利。不過近年股市氣氛不錯，客戶對投資需求旺盛，保險公司先以投連險吸客，日後再銷售其他產品。

中港通關仍未恢復正常，上半年內地訪客的新造業務保費只有2.16億元，按年下跌96.5%，佔個人業務總額0.3%。單計第二季為1.13億元，與首季1.03億元相若，按年跌87%。

明報記者 歐陽偉昉