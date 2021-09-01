經濟

上半年投連險銷售飈1.9倍 抵消內地客保費大減

【明報專訊】受新冠病毒疫情持續，內地訪客來港投保繼續冰封，不過去年以來環球投資氣氛暢旺，帶動市民購買投資相連保險急升。保監局昨日公布上半年保險業統計數據，壽險新造保費為805.47億元，按年上升22.9%，其中投連險則上升1.92倍至133.55億元，非投資相連的上升10.3%至670億元。保監局行政總監張雲正在上周曾表示，儲蓄和投資產品主導本港市場，削弱了保險的基本保障功能。保險業聯會昨日透露，他們正和監管機構商討，推出保障成分較高的投連險產品。

壽險保費收入總額2736億按年跌2.4%

今年上半年，壽險保費收入總額為2736億元，按年下跌2.4%，非投資相連業務保費收入按年跌4.9%至2262億元，投資相連業務保費按年上升59.2%至202億元。雖然新造業務保費回升，不過保監局指須同時考慮去年的基數較低。此外，期內全港共發出約3.1萬份合資格延期年金保單，保費22億元，佔個人業務總額2.7%。

投連險的保單價值主要受投保人的投資回報影響，不保證到期時的回報，並可能遠少於已繳保費，保監局上周曾表示，本港市場為儲蓄或投資型產品主導，因而削弱提供個人保障的基本功能。保險業聯會行政總監劉佩玲昨日表示，保聯最近一年密切與證監會、保監局和金管局討論，提供高保障投連險產品，例如目前投連險死亡賠償主要為戶口價值105%，日後會提升至更高，期望在明年初推出新產品。此外，保聯亦在討論如何簡化基金選擇，規範產品披露規格，提高客戶選擇產品時的透明度。

保險業聯會研增保障成分 最快明年推

有保險業人士指出，每張投連險保單的保費雖然較大，但大部分投資於基金，保險公司收取平台費及與基金公司分拆管理費，保險公司賺取的利潤率與內地訪客常購買的危疾險、醫療險等非投連險相距很遠，若計及向客戶提供回贈，可能在較長的保單年度後才會有盈利。不過近年股市氣氛不錯，客戶對投資需求旺盛，保險公司先以投連險吸客，日後再銷售其他產品。

中港通關仍未恢復正常，上半年內地訪客的新造業務保費只有2.16億元，按年下跌96.5%，佔個人業務總額0.3%。單計第二季為1.13億元，與首季1.03億元相若，按年跌87%。

明報記者 歐陽偉昉

相關字詞﹕內地訪客保險 保險業聯會 投資相連保險 壽險 保監局 保險 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟
恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟
甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成
甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成
恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點
恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點
網易丁磊：新措施料影響公司收入不足1%
網易丁磊：新措施料影響公司收入不足1%
科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍
科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍
傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言
傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言
業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成
業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成
內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區
內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區
人行連續5日淨投放400億
人行連續5日淨投放400億
楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當
楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當
富途次季收入15.8億 多賺1.3倍
富途次季收入15.8億 多賺1.3倍
旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款
旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款
華晨集團司法重整 寶馬擬購部分資產
華晨集團司法重整 寶馬擬購部分資產
新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%
新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%
標普：未來兩年 港虛銀難止蝕
標普：未來兩年 港虛銀難止蝕
本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億
本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億
歐元區8月核心通脹率近10年最高
歐元區8月核心通脹率近10年最高
美證交會主席：擬禁PFOF交易
美證交會主席：擬禁PFOF交易
張兆聰：神威藥業政策風險少候低吸
張兆聰：神威藥業政策風險少候低吸
植耀輝：顯示卡價倍升 栢能集團小注入
植耀輝：顯示卡價倍升 栢能集團小注入
技術取勝：中信有望挑戰10.5元
技術取勝：中信有望挑戰10.5元
劉思明：科技股拗腰利氣氛 招商局港口借業績炒
劉思明：科技股拗腰利氣氛 招商局港口借業績炒
周顯：我為什麼不買國泰君安？
周顯：我為什麼不買國泰君安？
湯文亮：賣樓後最怕加價放售
湯文亮：賣樓後最怕加價放售
恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園
恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園
話你知：HENLEY帝御系列 合共累售近千伙
話你知：HENLEY帝御系列 合共累售近千伙
5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末
5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末
8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位
8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位
新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面
新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面
晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股
晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股