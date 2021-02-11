旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款

【明報專訊】再有中資來港「買殼」後爆發爭拗，早前已出現股權爭議的旭通（1826），日前公司執董兼行政總裁吳建韶及其助手，遭公司股東高雲紅一併入稟控告未有協助要求上市公司屬下兩間主要子公司提供財務文件，以及向上市公司償還合共約5300萬元欠款，違反董事承諾。
涉未協助要求子公司提供財務文件
根據入稟狀，高雲紅指控吳建韶及其助手，擁有旭通旗下兩間主要子公司FDB & Associates Limited及榮利建造工程的實質控制權，惟由2017年11月起，FDB及榮利建造再無向上市公司提交包括財務文件在內的相關公司資訊。
至今年5月，旭通透過書面通知，要求FDB及榮利建造各自向上市公司償還約3195萬及2123.72萬元欠付款項，惟兩間公司並無作出任何回應。因此控告吳建韶及其助手違反董事或信託承諾，並要求追討上述合共5300萬元欠款。
旭通（當時仍稱豐展）於2017年宣布，高雲紅以4.69億元向吳建韶收購其所持約七成股權，入主成為公司大股東。不過其後局面急變，去年傳出高雲紅旗下達飛集團在內地捲入非法吸取資金案件，公司更曾出售部分子公司股權套現，拖累公司股價急跌；高雲紅抵押予民銀資本約49%旭通股份亦因此遭到「斬倉」，重新以總代價為1.03億元轉售予吳建韶，吳亦按例向公司其他股東提出全購。直至今年5月，高雲紅亦曾入稟，指控民銀錯誤執行股份押記。據高雲紅最新入稟狀，她申報個人持有旭通2萬股，佔公司股不足1%股權。