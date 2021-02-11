旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款

涉未協助要求子公司提供財務文件

根據入稟狀，高雲紅指控吳建韶及其助手，擁有旭通旗下兩間主要子公司FDB & Associates Limited及榮利建造工程的實質控制權，惟由2017年11月起，FDB及榮利建造再無向上市公司提交包括財務文件在內的相關公司資訊。

至今年5月，旭通透過書面通知，要求FDB及榮利建造各自向上市公司償還約3195萬及2123.72萬元欠付款項，惟兩間公司並無作出任何回應。因此控告吳建韶及其助手違反董事或信託承諾，並要求追討上述合共5300萬元欠款。

旭通（當時仍稱豐展）於2017年宣布，高雲紅以4.69億元向吳建韶收購其所持約七成股權，入主成為公司大股東。不過其後局面急變，去年傳出高雲紅旗下達飛集團在內地捲入非法吸取資金案件，公司更曾出售部分子公司股權套現，拖累公司股價急跌；高雲紅抵押予民銀資本約49%旭通股份亦因此遭到「斬倉」，重新以總代價為1.03億元轉售予吳建韶，吳亦按例向公司其他股東提出全購。直至今年5月，高雲紅亦曾入稟，指控民銀錯誤執行股份押記。據高雲紅最新入稟狀，她申報個人持有旭通2萬股，佔公司股不足1%股權。