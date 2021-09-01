經濟

楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆被指未有披露與上市顧問林楚華利益衝突一案昨日續審。庭上控方披露，楊金隆曾在良斯集團（1683）刊發招股書前，透過私人電郵與林楚華討論及回覆查詢，時任楊金隆上司、港交所前高層戴林瀚（David Graham）指做法不恰當，不預期楊會以私人電郵形式發出並作出回應，又指一般這類查詢只涉及一些罕見或特殊情况才會出現。

有關討論性質屬上市前查詢

戴林瀚在案中關鍵時間為楊金隆上司，他指出，由於所涉電郵在申請上市前發出，根據日期界定有關討論的性質應為上市前查詢，不認為楊在刊發招股書前回應是恰當，又指這類型電郵不應以私人電郵形式接收，預期楊應通知當時直屬上司簡愛嫦，若有特殊或不尋常事情發生才需要處理。

戴林瀚又表示，林楚華曾存入815萬元至楊金隆妻郝媛媛銀行戶口，以及存入100萬元至楊與太太的聯名戶口，楊金隆應就有關款項向他申報。他續稱，如有任何有關潛在或真實利益衝突的疑問，應告訴他或上市部總裁；若認為有利益衝突，則應作出披露，並不得取閱有關上市申請資料。辯方其後追問，戴林瀚回答指若楊不認為涉及任何利益衝突，則毋須與他商討。

辯方指戴獲500萬花紅 助廉署調查為條件

另外，辯方律師提到，戴林瀚在去年2月獲港交所支付逾500萬花紅，條件是須協助廉政公署調查。戴林瀚補充，他還須協助其他監管機構如證監會調查，並指由於他於2019年退休後不再受僱於港交所，故港交所欲以花紅來換取他真實全面地協助調查，而以往的花紅沒有同樣的附帶條件。

相關字詞﹕港交所 林楚華 楊金隆

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