內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區

製造業分類僅生產指數高於臨界點

據國家統計局公布，雖然8月份製造業PMI仍處於臨界點之上，但在構成製造業PMI的5個分類指數中，只有生產指數高於臨界點，為50.9，較上一個月微降0.1個百分點。其餘4個分類指數均處於收縮區。其中，新訂單指數按月下降1.3個百分點至49.6，表明需求減弱；原材料庫存指數為47.7，表明主要原材料庫存量下跌；從業人員指數為49.6，表明企業用工需求略有回落；供應商配送時間指數為48，比上月回落0.9個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

8月非製造業PMI指數為47.5，較7月份大幅下降5.8個百分點，且跌至臨界點之下。按行業分類，建築業商務活動指數為60.5，高於上月3個百分點。服務業商務活動指數為45.2，低於上月7.3個百分點。道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數大幅降至臨界點以下。

國家統計局指出，非製造業指數下跌，是受近期多省多點疫情等因素影響，多省多點疫情給尚處於恢復過程中的服務業帶來較大衝擊，尤其抑制了接觸型、聚集型服務行業需求的釋放。

ING：政府收緊各行業政策所致

ING銀行發表報告稱，非製造業指數的收縮是意料之外，估計政府收緊對不同行業的政策亦是主要原因之一，例如大量教育中心被關停。另外，疫情導致政府收緊社交距離措施，以致港口及機場受限制，亦是主因。

該行指出，疫情的措施帶來的影響是短期的，但中央對科技與教育行業的監管卻值得關注，估計未來數月無論是製造業或非製造業的PMI都會持續下降。

新加坡銀行則指出，數據將令中央更願意去提供貨幣及財政刺激措施，估計地方政府會增加對基建項目的支持，人行仍可能會繼7月降準後有跟進行動。