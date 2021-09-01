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業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成

【明報專訊】本港零售數連升6個月，但升幅連續5個月放緩。政府統計處昨公布，7月臨時估計零售業銷貨價值約272億元，按年升2.9％，遠低於市場預期，升幅亦較6月明顯收窄2.9個百分點，按月則升2.8％。業界認為，7月表現遜色，顯然是受消費券即將推出的滯後消費影響有關，並指8月份銷售增長主要集中於首個星期，預期消費券短暫刺激過後，9月銷售會再度回落。

業界：集中8月首星期消費 次周已回落

香港零售管理協會回應7月零售數字時表示，雖然7月零售錄得2.9％升幅，但與反修例運動及疫情爆發前的2018年比較仍下跌三成，估計是由於部分市民留待8月取得消費券才消費，令7月銷情較6月更淡靜，升幅亦持續收窄。

零售協會又表示，在8月發放首批消費券後，有受訪會員反映，市民消費主要集中在8月首個星期，隨着市民消費力釋放後，第二個星期銷情已開始逐步回落，第四個星期按周跌幅尤其明顯。

零售協會又透露，有大部分會員表示，與去年同期比較，8月平均錄得單位數至低雙位數升幅，但2018年同期比較，仍處於負增長，當中個別會員跌幅更高達六成至八成。有會員亦預計，9月銷情將較8月回落，回復低迷狀態，展望10月1日第二期消費券發放，才可再度刺激市民的消費意欲。

據統計處公布，7月奢侈品已連續6個月錄得升幅，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值升27.1%；其他未分類消費品升15.8%；服裝升30.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升30.5%。不過，民生類別產品則繼續錄得跌幅，其中去年表現「標青」的超級市場消費跌19.4％，估計或受市民恢復外出用膳有關；至於百貨公司貨品跌9.6％；食品、酒類飲品及煙草跌5.7%。

7月網購銷售金額料21億 按年升29%

網購方面，7月份網上銷售佔整體零售約7.5%，臨時估計銷售金額約21億元，按年升29%。首7個月零售業總銷貨價值的臨時估計升7.6%。

政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀况進一步改善，零售銷售在7月繼續按年上升，雖然增長速度較6月稍為減慢。展望未來，發言人指出，政府在上月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業在今年餘下的時間提供支持。

明報記者 陳麗歡

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