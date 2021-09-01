傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言

【明報專訊】中國平安（2318）上半年為其華夏幸福的投資，作出359億元人民幣的減值提撥，前晚市傳被銀保監就其房地產投資風險進行調查，並要求平保停止銷售與房地產相關的另類投資產品，消息觸發其股價昨日下挫，H股早段曾跌8.2%至57.65元，見2017年10月以來的低位。該行午市發出公告指該行各項業務經營穩健，守法合規，帶動在午市收窄跌幅，全日下跌3.82%，收報60.4元。
平保A股昨日跌1.6%，收報49.9元人民幣，該行昨日斥資9.82億元人民幣，回購1985萬股A股。上交所昨日收市後，向平保就「相關事項」發出監管工作函，惟沒有披露工作函所涉及事項，平保回應表示為針對近期一些市場傳聞的例行問詢。
昨斥資9.82億人民幣回購A股
對於受銀保監調查的消息，平保表示該行的投資一直以來嚴格遵守監管的相關規定，不評論無事實依據的市場傳言，並表示其資產管理部門不銷售與房地產相關的另類投資產品，而信託部門的此類業務仍然正常展開。
稱目前地產相關資產比例小
平保又表示，目前持有的地產相關資產比例較小。截至今年上半年，其投資性物業佔保險資金投資組合約1.8%（見表）， 包括不動產相關的股權和債券投資後的比例為4.8%，遠低於銀保監定下低於30%的要求。該行重申，保險投資原則是資產負債匹配，所投資的不動產主要以收租類物業為主。收租物業有持續穩定的回報，符合險資長久期的資產配置原則，可以穿透經濟周期。