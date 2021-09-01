傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言

平保A股昨日跌1.6%，收報49.9元人民幣，該行昨日斥資9.82億元人民幣，回購1985萬股A股。上交所昨日收市後，向平保就「相關事項」發出監管工作函，惟沒有披露工作函所涉及事項，平保回應表示為針對近期一些市場傳聞的例行問詢。

昨斥資9.82億人民幣回購A股

對於受銀保監調查的消息，平保表示該行的投資一直以來嚴格遵守監管的相關規定，不評論無事實依據的市場傳言，並表示其資產管理部門不銷售與房地產相關的另類投資產品，而信託部門的此類業務仍然正常展開。

稱目前地產相關資產比例小

平保又表示，目前持有的地產相關資產比例較小。截至今年上半年，其投資性物業佔保險資金投資組合約1.8%（見表）， 包括不動產相關的股權和債券投資後的比例為4.8%，遠低於銀保監定下低於30%的要求。該行重申，保險投資原則是資產負債匹配，所投資的不動產主要以收租類物業為主。收租物業有持續穩定的回報，符合險資長久期的資產配置原則，可以穿透經濟周期。