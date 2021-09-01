經濟

傳遭銀保監查房地產投資 平保：不評論無事實依據傳言

【明報專訊】中國平安（2318）上半年為其華夏幸福的投資，作出359億元人民幣的減值提撥，前晚市傳被銀保監就其房地產投資風險進行調查，並要求平保停止銷售與房地產相關的另類投資產品，消息觸發其股價昨日下挫，H股早段曾跌8.2%至57.65元，見2017年10月以來的低位。該行午市發出公告指該行各項業務經營穩健，守法合規，帶動在午市收窄跌幅，全日下跌3.82%，收報60.4元。

平保A股昨日跌1.6%，收報49.9元人民幣，該行昨日斥資9.82億元人民幣，回購1985萬股A股。上交所昨日收市後，向平保就「相關事項」發出監管工作函，惟沒有披露工作函所涉及事項，平保回應表示為針對近期一些市場傳聞的例行問詢。

昨斥資9.82億人民幣回購A股

對於受銀保監調查的消息，平保表示該行的投資一直以來嚴格遵守監管的相關規定，不評論無事實依據的市場傳言，並表示其資產管理部門不銷售與房地產相關的另類投資產品，而信託部門的此類業務仍然正常展開。

稱目前地產相關資產比例小

平保又表示，目前持有的地產相關資產比例較小。截至今年上半年，其投資性物業佔保險資金投資組合約1.8%（見表）， 包括不動產相關的股權和債券投資後的比例為4.8%，遠低於銀保監定下低於30%的要求。該行重申，保險投資原則是資產負債匹配，所投資的不動產主要以收租類物業為主。收租物業有持續穩定的回報，符合險資長久期的資產配置原則，可以穿透經濟周期。

相關字詞﹕內險 上交所 華夏幸福 房地產 銀保監 中國平安

上 / 下一篇新聞

恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟
恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟
甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成
甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成
恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點
恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點
網易丁磊：新措施料影響公司收入不足1%
網易丁磊：新措施料影響公司收入不足1%
科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍
科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍
業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成
業界指消費券刺激短 料9月零售回落 7月港零售增2.9%遜預期 超市消費跌兩成
內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區
內地8月PMI回落 非製造業陷收縮區
人行連續5日淨投放400億
人行連續5日淨投放400億
楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當
楊金隆私人電郵談申上市 時任上司稱不恰當
富途次季收入15.8億 多賺1.3倍
富途次季收入15.8億 多賺1.3倍
旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款
旭通股東控告CEO及助手 追討5300萬欠款
華晨集團司法重整 寶馬擬購部分資產
華晨集團司法重整 寶馬擬購部分資產
上半年投連險銷售飈1.9倍 抵消內地客保費大減
上半年投連險銷售飈1.9倍 抵消內地客保費大減
新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%
新股認購資金退回 7月港元存款跌4.9%
標普：未來兩年 港虛銀難止蝕
標普：未來兩年 港虛銀難止蝕
本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億
本季增長欠奉 Zoom早段瀉16% 李嘉誠父子持股8.2％ 單日蒸發105億
歐元區8月核心通脹率近10年最高
歐元區8月核心通脹率近10年最高
美證交會主席：擬禁PFOF交易
美證交會主席：擬禁PFOF交易
張兆聰：神威藥業政策風險少候低吸
張兆聰：神威藥業政策風險少候低吸
植耀輝：顯示卡價倍升 栢能集團小注入
植耀輝：顯示卡價倍升 栢能集團小注入
技術取勝：中信有望挑戰10.5元
技術取勝：中信有望挑戰10.5元
劉思明：科技股拗腰利氣氛 招商局港口借業績炒
劉思明：科技股拗腰利氣氛 招商局港口借業績炒
周顯：我為什麼不買國泰君安？
周顯：我為什麼不買國泰君安？
湯文亮：賣樓後最怕加價放售
湯文亮：賣樓後最怕加價放售
恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園
恒地下季推啟德紅磡兩盤涉600伙 林達民：HENLEY II最貼近體育園
話你知：HENLEY帝御系列 合共累售近千伙
話你知：HENLEY帝御系列 合共累售近千伙
5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末
5盤周六推614伙搶攻市場 近1年最旺周末
8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位
8月十大屋苑成交210宗 逾1年半按月低位
新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面
新創建逾13億購新世界荔枝角商廈4層樓面
晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股
晉裕看好美股前景 薦3板塊 醫療消費科技股ROE逾30%勝公用股