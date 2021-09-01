科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍

【明報專訊】中國生物製藥（1177）昨日公布6月底止中期業績，上半年度連同應佔聯營及合營公司利潤，股東應佔溢利高達84.8億元（人民幣‧下同），按年大增5.83倍，按季亦大增3.43倍。當中來自包括持股15.03%並生產新冠疫苗克爾萊福的北京科興中維公司等在內的聯營及合營公司，貢獻稅後盈利69.06億元。反映單第二季計該等聯營及合營公司單季貢獻高達54.29億元，按季大增3.45倍。
扣除聯營及合營部分，中生製藥稅後盈利亦達15.75億元，按年增長22.9%。每股派季息0.02港元，與去年同期一樣。其股價昨日收報6.51港元，升2.52%。
大摩：次季盈利遠勝預期
摩根士丹利發表報告指，中生製藥第二季賺超過50億元，遠超其預期。根據大摩從醫院收入追蹤渠道的信息顯示，該集團第二季度銷售增幅按年達25.7%，比行業處方藥的銷售增幅19.3%為高。大和估計，該集團來自聯營公司的盈利主要來自科興。
大和：聯營公司盈利主要來自科興
中生製藥指出，科興的克爾來福疫苗已在超過50個國家獲批緊急使用或附條件上市，今年更與中國以外的近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議，克爾來福目前已在全球完成超過10億劑接種。截至6月底，集團於科興中維的投資帳面值約值97.23億元，佔總總資產約17.3%。這較其在去年底應佔科興的淨資產值35.36億元，以及去年以5.15億美元（約40.17億港元）入股科興，明顯增值逾倍。
中生製藥：入股科興 明顯增值
此外，該集團指出，過去5年內上市的新產品上半年銷售達63億元，按年增長43%，佔收入比重43.9%；抗腫瘤藥銷售亦達50.25億元，按年增長25.1%，佔收入比重達35%。