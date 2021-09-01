科興帶挈 中生製藥多賺5.8倍

扣除聯營及合營部分，中生製藥稅後盈利亦達15.75億元，按年增長22.9%。每股派季息0.02港元，與去年同期一樣。其股價昨日收報6.51港元，升2.52%。

大摩：次季盈利遠勝預期

摩根士丹利發表報告指，中生製藥第二季賺超過50億元，遠超其預期。根據大摩從醫院收入追蹤渠道的信息顯示，該集團第二季度銷售增幅按年達25.7%，比行業處方藥的銷售增幅19.3%為高。大和估計，該集團來自聯營公司的盈利主要來自科興。

大和：聯營公司盈利主要來自科興

中生製藥指出，科興的克爾來福疫苗已在超過50個國家獲批緊急使用或附條件上市，今年更與中國以外的近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議，克爾來福目前已在全球完成超過10億劑接種。截至6月底，集團於科興中維的投資帳面值約值97.23億元，佔總總資產約17.3%。這較其在去年底應佔科興的淨資產值35.36億元，以及去年以5.15億美元（約40.17億港元）入股科興，明顯增值逾倍。

中生製藥：入股科興 明顯增值

此外，該集團指出，過去5年內上市的新產品上半年銷售達63億元，按年增長43%，佔收入比重43.9%；抗腫瘤藥銷售亦達50.25億元，按年增長25.1%，佔收入比重達35%。