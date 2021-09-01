經濟

網易丁磊：未成年人士貢獻遊戲總收入不足1%

【明報專訊】面對內地對遊戲行業的監管，網易（9999）首席執行官兼董事丁磊昨天在業績電話會上，預計新措施影響公司收入有限，透露未成年人貢獻遊戲的總收入不足1%，強調網易有能力做出更加精品、寓教於樂的遊戲，「不會去打未成年遊戲的主意」。他續稱，作為內地主要遊戲開發商之一，網易將積極擁護及支持新規。

網易昨收市後公布，上季經調整純利按年跌19.1%至42.28億元（人民幣‧下同），表現勝預期。總收入按年增12.9%至205.25億元，當中在線遊戲服務淨收入為145.28億元，按年增5.1%。旗下教育業務有道的淨收入為13.4億元，按年增1.08倍。創新業務及其他業務收入按年增26%至47.03億元，主要得益於網易雲音樂淨收入的增加。網易美股（美：NTES）昨晚早段回彈，較港股收市價升逾3%。

對於國家市場監管總局責令騰訊（0700）及關聯公司解除網絡音樂獨家版權，丁磊表示相關部門作出的反壟斷處罰決定，給予行業釋放明確的信號，網易願意以最大的誠意，強調有足夠的資金，與各家唱片公司展開廣泛的授權合作。

回購金額加碼至不多於234億

另網易宣布將股份回購計劃的金額，增加至不超過30億美元（約234億港元）。截至今年6月底止，公司已回購約460萬股美國存託股，共計約5億美元。另網易會從9月2日開始， 在不超過36個月的期限內，回購總金額不超過5000萬美元流通在外的美國存託股。

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