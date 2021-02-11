經濟

恒指隨科技股Ｖ彈 收市倒升339點

【明報專訊】中央周一（8月30日）收緊監管，進一步限制內地未成年人的網遊時長，一眾科技股昨天早段捱沽，拖累恒指一度跌逾400點，惟午後反撲倒升339點或1.3%收市，報25,878點。

MSCI季度調整昨收市後生效，基金換馬帶動主板成交增至2133億元，較上一個交易日增加55.6%。國指升187點或2.09%，報9183點；恒生科技指數收報6607點，升3.39%。

MSCI季度調整 帶動主板成交增至2133億

科技板塊先跌後回，騰訊（0700）從盤中低位反彈7.6%，以全日高位481.2元收市；美團（3690）績後跌約2%後出現「V彈」，全日收升9%至249元，成為升幅最大及貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻150點。快手（1024）升8.6%，報84.5元。

科技股先跌後回 騰訊低位彈8%

昨天錄得北水淨流出66.85億元，是7月28日以來最多，已連續5日淨流出，8月總計淨流出197.84億元。北水淨沽最多個股是騰訊，全日錄得8.97億元淨流出；其次是小米集團（1810）的淨沽4.49億元。而吉利汽車（0175）則獲北水追捧，昨天錄得2.83億元淨買入，刺激股價升4.5%。收市後傳配股籌最多34億元的東岳集團（0189），錄得1.37億元淨流入，帶動股價漲13.8%。

因應中央收緊未成年人網遊時長，投行富瑞發表報告，假設遊戲收入貢獻騰訊整體盈利約60%，預計新措施將影響騰訊盈利約3%。而對嗶哩嗶哩（9626）、虎牙（美：HUYA）、鬥魚（美：DOYU）的收入影響有限，對網易（9999）的影響亦很小，強調短期將繼續關注當局對娛樂內容的進一步監管。

大摩憂收緊監管延至其他在線娛樂

摩根士丹利認為，相關措施未有帶出新信息，僅進一步收緊未成年人的網遊時長，仍未波及成年人的遊戲時間及內容。不過該行擔心，這種緊縮措施未來或擴展到其他形式的在線娛樂。

相關字詞﹕騰訊 富瑞 恒指

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