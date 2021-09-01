經濟

甘比沽恒大套現逾2800萬 料較成本價折讓逾八成

【明報專訊】一向是恒大（3333）支持者的「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），上周四（27日）首次披露出售恒大持股，以每股平均4.4774元沽出個人持有約631.2萬股恒大股份，套現約2826.13萬元。甘比在2017年至2018年積極買入恒大股份，粗略估計平均價逾25元，意味今次「出貨」較成本價低逾八成。

甘比：現金流未受影響 無套現壓力

甘比回應時表示，會定期及因應市况轉變調整投資策略，秉持保持充足的現金流原則，並解釋今次減持恒大「只是眾多投資活動之一」，並按監管條例公開披露。她又表示，現金流未有受到投資恒大影響，目前並無套現壓力。

甘比於2017年7月首次披露，透過華置（0127）持有恒大約5%股份，翌月開始親自掃貨，並在其後約一年時間不斷增持，至2018年8月最後一次披露增持時，以個人及華置名義持有約3.16億及8.5億恒大股份。華置曾披露，截至2018年4月，甘比個人持有恒大約1.97億股股份，總成本51億元；其後約4個月內，甘比再掃入約1.19億股，假設成本與期間平均價相若，她每股成本仍達25.3元。

值得留意的是，今次減持後，華置及甘比仍持有8.6億及3.27億股恒大股份，數量較2018年時更多，預料是由於聯交所僅要求，主要股東在持股量每跨越1個百分點時才需申報，因此甘比其後再增持卻未有披露。

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