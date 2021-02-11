經濟

恒大認項目停工 以樓抵252億工程款 兩月賣產412億 預警貸款違約或爆訴訟

【明報專訊】中國恒大（3333）深陷債務危機，更盛傳拖欠供應商、工程款商票規模逾2000億元（人民幣‧下同）。集團昨日公布中期業績時承認資金存在壓力，出現借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險，並披露大規模向供貨商及承包商「以樓抵債」，涉資約251.7億元，連同出售去年才回購的恒大冰泉49%股權等資產，單在過去約兩個月內，賣樓賣產還債及套現合共逾411億元。

明報記者 方楚茵

控制銷售回籠資金是內房生存命脈，屢傳項目停工的恒大昨日承認，留意到相關負面報道，對集團流動性造成一定不利影響，以及延遲支付供貨商和工程款情况，導致旗下部分項目停工。恒大稱，目前政府協調支持下，積極與供應商及建築承包商洽談爭取項目復工。恒大稱，如未能如期維持現有融資及取得必需新增融資，流動性問題或進一步惡化，可能導致貸款違約及出現重大不利影響的訴訟。

稱政府協調下 爭取項目復工

恒大稱，假如有關項目未能復工，可能存在對項目減值及影響集團流動性的風險。為改善現金流及流動性問題，集團在7月1日至8月27日期間，已向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部分欠款，總金額約251.7億元。

另集團不斷賣產套現，旗下公司股權方面，包括按每股3.2港元出售恒騰網絡（0136）合共11%股份予騰訊（0700）及另一名買方，套現約32.5億港元，扣除其向恒騰提供股東貸款後，回收現金淨額約11.8億港元。集團又出售盛京銀行（2066）1.9%權益、深圳市高新投集團7.08%權益、恒大冰泉49%股權，並以92.7億元出售5個地產項目股權及非核心資產。恒大在不足兩個月內，套現合共超過411億元。

恒大又稱，繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）部分股份，並會調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產，以及引入投資者增加集團及附屬公司的股本。近日才發盈警的恒大，上半年純利仍增長逾一倍至143.83億元，不派中期息。上半年實現淨利潤104.99億元，當中旗下恒大地產和恒大童世界的房地產業務錄淨虧損41億元，而新能源汽車業務錄得淨虧損49億元。

上半年負債率99.8%

截至今年6月底止，恒大有息負債約5717.75 億元，其中一年內到期的負債2400.49億元；銀行存款餘額為1616.27億元。按中期業績計，恒大計及受限制現金的負債率為99.8%。

相關字詞﹕騰訊（0700） 盛京銀行 恒騰網絡 恒大冰泉 恒大汽車 恒大物業 恒大地產 商票 中國恒大

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