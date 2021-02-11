HENLEY III 一房弧形轉角窗成賣點

明報記者 林尚民、攝影 劉焌陶

預計明年4月落成、樓花期約8個月的THE HENLEY III，屬短期樓花盤，買家購入後不久即可入伙或收租。今期僅設有一座大樓（再細分成的第3A及3B座），並不設低座物業，共提供404個單位。位置上THE HENLEY III處於單邊位，是THE HENLEY系列中，最靠近港鐵啟德站的一期，景觀亦會比已推售的第I期開揚。

今期最鄰近港鐵啟德站

今期單位，戶型與THE HENLEY I亦稍有不同，項目提供136個開放式單位，佔樓盤總數約33.7%，實用面積由229至238方呎，面積比第I期的開放式單位為大，I期開放式戶實用面積則由186至216方呎，且只有46伙，佔比不足一成。

今期另一個主打戶型為1房戶，同樣設有136伙，與開放式單位佔比一樣為33.7%，實用面積由356至374方呎。值得一提的是，由於今期位處單邊位，發展商特別在每層C室1房戶加設弧形轉角窗（此類設計在I期僅設於2房及3房單位）擴闊單位景觀。發展商早前開放一個實用面積367方呎的3A座32樓C室，1房間隔，睡房設弧形轉角窗，採套房設計，洗手間置於睡房內，洗手間旁為衣帽間，與第I期一樣，採用內置空氣淨化系統的FASHION BOX。

衣帽間設空氣淨化系統

此外，今期2、3房單位同樣設66伙，各佔16.3%，前者實用面積540至541方呎，後者實用面積為776至778方呎。與第I期不同，今期所有2、3房單位均享海景，而在上一期中，部分2、3房單位望內園景觀。

另一方面，THE HENLEY I在5月份推售時，當中實用面積1350方呎的2座40樓A室，連平台及天台特色戶，就曾以8354.88萬元售出、實呎61,888元成市場焦點。不過，在THE HENLEY III中，面積最大的特色單位為實用778方呎連577方呎天台的3B座40樓A室，若買家欲購逾千方呎大單位，則要靜待發展商公布同系THE HENLEY II的銷售資料。

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