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首七個月豪宅涉1253億 破去年全年紀錄

【明報專訊】今年以來新冠疫情持續紓緩，加上全球低息和量化寬鬆效應下，中原地產報告指，今年首7個月樓價2000萬元以上豪宅買賣合約登記，共錄2857宗，涉總值1252.76億元（包括一手及二手；下同），已超越去年全年錄得2405宗、及涉資1203.30億元，分別上升18.8%及4.1%，反映資金持續流入豪宅。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，今年首7個月一手豪宅錄得1365宗買賣登記、涉資591.44億元，較2020年全年錄934宗、涉資512.83億元，分別升46.1%及15.3%。

同時，今年首7個月二手豪宅錄1492宗買賣登記、涉資661.32億元，較去年全年錄1471宗、涉資690.47億元，則分別升1.4%及跌4.2%。

逾2000萬一手豪宅買賣金額 按月跌24%

不過，若單計7月（具體反映6月市况），價值2000萬元以上一手豪宅買賣登記錄得277宗、涉總值96.54億元，較6月錄292宗、涉126.85億元，分別跌5.1%及23.9%。單計7月，價值2000萬元以上二手豪宅買賣登記錄257宗、涉總值105.23億元，較6月錄258宗、涉109.60億元，分別跌0.4%及4.0%。

總括而言，7月價值2000萬元以上一、二手豪宅買賣登記共錄得534宗、涉總值逾201.7億元，較6月550宗、涉236.45億元，分別跌2.9%及14.7%。雖然買賣登記有所回軟，但仍連續三個月高企逾500宗及200億元以上。

相關字詞﹕豪宅成交 量化寬鬆 疫情

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