經濟

香港地產

九肚山峰洋房7100萬沽 4年實蝕近1400萬

【明報專訊】雖然樓市暢旺，但半新盤續錄多宗大額蝕讓個案，被打造成全新豪宅區的沙田九肚麗坪路一帶，繼早前有內地客實蝕逾2400萬元沽出澐瀚單位後，同區九肚山峰單號屋本月初亦以7100萬元售出，原業主連使費實蝕近1400萬元或17%。

土地註冊處顯示，上述單位為九肚山峰單號屋，實用面積2596方呎，連974方呎平台、465方呎花園，連兩個車位於本月初以7100萬元售出，較原叫價8000萬元減價900萬元或11%，實呎27,350元。原業主2017年6月以8080萬元購入，現帳面勁蝕980萬元，若連同使費在內，預料實蝕近1400萬元，實際蝕幅達17%。

富衛CEO沽昇薈洋房 5年實蝕440萬

事實上，部分名人亦蝕讓沽貨。土地註冊處顯示，東涌昇薈單號洋房，上月底連兩個車位以約4128萬元售出，以洋房實用面積2529方呎計，實呎16,323元，原業主HUYNH PHONG THANH，英文名字與富衛集團首席執行官黃清風相同，於2016年10月以約4186萬元買入單位，再以160萬元購入兩車位，現帳面蝕約218萬元，若連同使費計實蝕約440萬元，蝕幅約一成。

資料顯示，雖然樓價指數破頂，但近日多個屋苑錄蝕讓。其中沙田九肚澐瀚3座低層B室，實用面積1573方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，早前連車位以3400萬元易手，實呎21,615元。

上址原業主為內地客，2018年4184萬元以公司名義一手購入，當時支付樓價30%、即1255.2萬元辣稅；及後以380萬元購入屋苑一個車位，另付8.55萬元稅項，即總入市成本達5827.75萬元，現持貨3年額印鬆綁後沽出，帳面蝕約1164萬元或26%，若計及購入時的稅項及佣金等開支，料實蝕約2461.75萬元或54%，料屬新冠肺炎疫情以來，市場上最大宗二手蝕讓個案。

相關字詞﹕富衛集團 昇薈 九肚山峰 新晉豪宅 蝕讓成交 九肚麗坪路

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