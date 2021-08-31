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映灣園實呎首破1.5萬 傲雲峰實呎2.1萬逼紀錄

【明報專訊】近日二手交投步伐略為減慢，但市場卻有多個屋苑錄得高價成交，其中一度是機師空姐集居地的東涌，區內的映灣園一個2房戶，以實呎15,244元創下屋苑呎價歷史新高。此外，受惠屯馬線通車後，土瓜灣傲雲峰有2房實呎高見21,239元，不但創屋苑2房新高，亦逼近屋苑呎價最高紀錄。

美聯市務經理盧國麟表示，映灣園2座中層F室，實用面積471方呎，2房間隔，原叫價720萬元，放盤不足一周即以718萬元售出，實呎15244元，呎價創屋苑新高。原業主於2007年以160萬元購入，持貨14年，現帳面獲利558萬元或近3.5倍。

屯門利寶大廈2房連天台高見415萬

此外，土瓜灣一帶受屯馬線刺激下，區內二手交投向好。中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，土瓜灣傲雲峰3座高層E室，實用面積452方呎，2房則王間隔，享鯉魚門海景及何文田開揚景致，成交價960萬元，實呎21239元，創屋苑2房呎價新高。原業主2007年以285萬元買入，持貨14年，帳面獲利675萬元或2.3倍。傲雲峰對上最高呎價於上月錄得，一伙實用面積664方呎的7座中層B室，以1418萬元成交，實呎21,355元，呎價與是次成交的2房單位僅相差0.5%。

海典灣2房848萬 實呎1.7萬雙破頂

市場消息指，屯門利寶大廈一個連天台2房戶，實用面積269方呎，原叫價450萬元放售，最新以414.8萬元售出，創該廈，甚至「置樂三寶」新高成交價，實呎為15,420元。原業主於2018年8月以370萬元購入，剛過三年額印期，帳面獲利44.8萬元或12%。

此外，中原市務經理陳鴻霆表示，馬鞍山海典灣6座高層A室，實用面積491方呎，2房間隔，以848萬元成交，實呎17271元，無論呎價及售價均創屋苑同類新高。原業主2007年230萬元購入，帳面獲利約618萬元或2.7倍。

柏傲灣業主反價20萬 3房1695萬易手

事實上，樓市向好，有業主趁機反價。中原副分區營業經理陳耀榮表示，荃灣柏傲灣2B座高層B室，實用面積766方呎，3房套房間隔，享海景，今年5月以1680萬元放售，近日見有買家願意承接，隨即反價20萬元至1700萬元，最終以1695萬元成交，實呎22,128元。買家為換樓客，原業主2017年2月以1059.6萬元購入，持貨4年半，帳面獲利635.4萬元，升值60%。

相關字詞﹕新高成交 柏傲灣 海典灣 傲雲峰 映灣園 利寶大廈

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