揚海HENLEY III 暫共收逾3000票

代理指揚海三成入票者為晉環向隅客

至於恒地（0012）發展的啟德THE HENLEY III，預計日內上載銷售安排以敲定首輪銷售日期，項目自上周五起接受入票，發展商指，項目四天共錄得518票，以2張價單126伙計，超額3倍（相關示範單位介紹請詳見B5）。

Wetland Seasons Bay 3房1708萬破頂

此外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期實呎再破2萬元大關。項目昨日招標沽10伙，包括9伙別墅單位及1伙分層特色戶，成交價1088萬至1708.1萬元，實呎13,686至20,530元。3B座10樓C1室特色戶，實用面積832方呎3房，連73方呎平台及316方呎天台，成交價1708.1萬元，實呎20,530元，為項目成交價新高。

個別新盤餘貨加價，香港小輪（0050）等的屯門青山公路帝御．金灣加推11伙，另將11伙加價約13%，於本周五（9月3日）開售；同日招標2伙。新價單11伙實用面積283至527方呎，全為花園特色戶。折實價551.583萬至923.676萬元，折實實呎16,573元至19,926元，折實均呎約18,353元。最低售價3座地下17室，實用面積325方呎，折實價551.583萬元，實呎16,972元。另11伙加價，單位實用面積315至466方呎，分別加價74.3萬至117.2萬元，加幅約12.4%至13.4%。