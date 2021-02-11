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匯璽III維港滙II齊誕新樓王 4房雙套均逾半億成交 實呎高見3.8萬

【明報專訊】雖然本月新盤取消交易宗數近80宗，創2013年一手新例後新高，但同時新盤市場仍不乏新高價成交，市場昨日最少錄得5宗做價逾3000萬元的大額新盤成交（見表）。其中西南九龍豪宅新盤受追捧，區內兩個大型新盤，包括港鐵南昌站匯璽III，以及長沙灣維港滙II昨均齊誕新樓王，前者4房大宅以5749萬元售出，實呎高見3.8萬元，兩者均創項目新高。

明報記者 陳寶恩

一手成交紀錄冊顯示，由新地（0016）發展的南昌站上蓋匯璽III，昨錄得一宗破頂成交。單位為7座46樓A室，實用面積1513方呎，屬4房雙套連書房間隔，以5749.4萬元成交，實呎3.8萬元，成交價及呎價均創匯璽III新高；新買家採用90天付款。翻查資料，同座低一層的A室，去年11月以5436萬元售出，當時實呎35929元，是次同類貨一手成交價再推高313.4萬元或5.8%。二手方面，該期數8座極高層A室，間隔面積一樣，今年5月以5680萬元易手，是次成交亦比近期二手價貴69.4萬元或1.2%。

晉環4房5664萬易手 實呎4.7萬

另外，同區由信置（0083）、會德豐等發展的維港滙II，項目1座23樓A室，實用面積1536方呎，4房雙套房間隔，昨以5518.8萬元成交，實呎35,930元，創維港滙II標準戶成交價及呎價新高。維港滙III在8月售出46伙，套現逾9億元；項目三期開售迄今累售455伙，套現逾65億元。

正當嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸2期揚海推盤之際，路勁（1098）發展的港島南岸1期晉環，透過招標售出1A座40樓A室，屬4房標準戶，實用面積1205方呎，成交價5663.5萬元，實呎見4.7萬元。項目呎價高位紀錄是1A座39樓F室，實用1218方呎，成交價6600萬元，實呎5.41萬元。

松齡護老創辦人3329萬入市皓畋

個別半新盤屢錄蝕讓，但仍有名人入市，土地註冊處資料顯示，嘉里何文田皓畋10座低層A室，實用943方呎，本月中以3329.4萬元售出，實呎35,306元，登記買家為吳國富（NG KWOK FU ALEX）及孫美麗（SUEN MI LAI BETTY），即松齡護老集團創辦人之一吳國富及其妻子。資料顯示，二人曾於去年以3577.5萬元購入同區由高銀集團負責銷售的傲玟，惟上月已取消交易。新界方面，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，最新售出5座6樓A室，屬實用面積1325方呎的3房連儲物室戶型，成交價3421.8萬元、實呎25,825元。新買家採用1080天、即長近3年成交期付款。

相關字詞﹕朗濤 皓畋 晉環 維港滙II 匯璽iii

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