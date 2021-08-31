劉思明：傳統行業轉型 中石化可留意

美團（3690）公布第二季及上半年業績，第二季收入按年升77%，虧損33.56億元人民幣，而經調整虧損22.17億元，好過市場預期。次季新業務及其他收入按年增加超過1倍，按季升逾兩成，佔總收入提高至27%，而業務虧損92.38億元人民幣，較第一季擴大，但少過市場預期。

美團次季業績勝預期 料保持跑贏

中通快遞上周五宣布快遞派費上漲，隨後多家快遞公司亦宣布提價，而各公司都提到，上調派費是響應此前七部門聯合提出做好快遞員群體合法權益保障工作的意見，落實意見的具體部署。除了調高派費，各公司還公布了其他保障措施。

雖然派件費上漲不會直接影響快遞公司業績，但更多改善快遞員或其他員工權益的措施落實，將提高快遞公司人力成本，壓力亦會傳遞其他以組織勞動者提供服務的互聯網平台，亦是外賣、出行、網約配送等平台。早前人社部等多部門提出關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見。美團已率先響應國家號召積極參與騎手職業傷害保障試點，並表明未來將根據相關政策，向騎手群體提供更全面的權益保障體系。

內地對互聯網平台加強監管、進行整治規範，科網股的股價從高位跌五六成，反映悲觀預期，但規範細化出台，依然對科網股造成震盪。國家新聞出版署下發通知，進一步嚴格管理未成年人沉迷網絡遊戲，包括要求所有網遊企業僅可在周五六日和法定假日每日晚上8時至9日向未成年人提供1小時服務。網易（9999）（美：NTES）美股於盤前率先下挫7%。短期還有要待科網股對政策敏感度減少，行業找到平衡點，才有望走出谷底。不過，美團的業績再次顯示集團科技創新及創造新價值能力，將繼續支持估值溢價及股價對比其他科網巨頭更具動力。

中石化上半年收入按年增長22%，受到石化產品需求旺盛，主要產品銷量增加及產品價格上漲帶動；期內純利399.54億元人民幣，扭轉去年同期虧損218.44億人民幣，重返近年較高水平；派中期息每股0.16元人幣。中石化昨天股價升近半成，中石油（0857）亦升近4%，中石化的股價除了受到較預期理想成績表推動之外，也受到國際油價低位反彈所推動。

中石化再次挑戰250天線

油價表現受到很多因素左右，如產油國增產減產、經濟對油需求、地緣政治風險、甚至美元強弱。近期墨西哥灣受到暴風吹襲，石油生產設施關閉，刺激油價大彈。中石化的業務及股價受到油價波動影響，但目前估值反映油價於低迷水平，除非油價大跌，否則對油價波動的敏感度會降低。集團加快轉型發展，加快氫能業務佈局，推進光伏、風電等新能源項目，積極培育新的增長點，將會是未來股價推動力。走勢上，該股守於3.4元支持回升，再次挑戰250天線約3.8元，僵局仍有待打破，可以趁低吸或待升破阻力追入。

劉思明

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