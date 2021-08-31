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2021年8月31日星期二
技術取勝
投資策略
內地未成年網遊 限周末假期1小時 網易美股曾急挫逾8% 騰訊ADR跌4%
美團收購摩拜未依法申報 市監局調查
燒錢谷社區團購 美團上季蝕逾22億
證監指兩海外樓盤疑涉集體投資 業界：預警成效不大 執法有限制
譚仔最快下月招股 擬籌7.8億攻日澳
六大內銀半年盈利近全雙位數增 建行︰增速已達今年高位
中銀香港減值撥備按季飈1.66倍
平保：房地產投資敞口明顯低於監管上限
前上司：楊金隆未按例申報利益衝突
恒大汽車：流動性或進一步惡化
舖王家族公司遭追討8500萬 涉4工廈改建工程費用 拖延逾年未找數
深控嚴中宇：關注恒大業績股價下滑 將保持溝通
美颶風減弱 油價高位回軟 OPEC+會議料無新增產計劃
郭明錤：iPhone 13或可支援衛星通訊
Affirm伙亞馬遜推「先買後付」
劉思明：傳統行業轉型 中石化可留意
曾國平：經濟學者的兩手準備
劉宇亮：全綠檔佳源有佈局優勢
薛偉傑：高價購初創Pico 字節跳動搶佔VR市場
技術取勝：阜豐集團2.5元料有承接
何民傑：阿富汗戰爭遺禍深遠 恐引發人道危機
美圖「刻意」增持 披露持卓珈5%股權
士多創辦人成TVB電商主管 「撐警」創辦人凌俊傑無份
劉思明：物管股低位整固 小注待重估
周顯：細價股成整衰港股代罪羊
湯文亮：名分重要 惟小心有名無份
匯璽III維港滙II齊誕新樓王 4房雙套均逾半億成交 實呎高見3.8萬
揚海HENLEY III 暫共收逾3000票
映灣園實呎首破1.5萬 傲雲峰實呎2.1萬逼紀錄
九肚山峰洋房7100萬沽 4年實蝕近1400萬
首七個月豪宅涉1253億 破去年全年紀錄
HENLEY III 一房弧形轉角窗成賣點
技術取勝：阜豐集團2.5元料有承接
【明報專訊】信利國際料可再闖3元關（圖）
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