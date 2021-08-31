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薛偉傑：高價購初創Pico 字節跳動搶佔VR市場

【明報專訊】據內地媒體報道，內地VR硬件公司Pico上周六向全體員工發信，表示該公司將會併入內地互聯網巨頭字節跳動的VR相關業務，整合後者的內容資源和技術能力，以及在產品研發和開發者生態上加大投入。這證實之前的傳聞，只是收購金額方面可能有所出入。

傳收購價高達90多億人幣

之前內地媒體已傳聞，字節跳動將會以50億元人民幣收購Pico。但據接近交易的人士表示，收購價或許達到15億美元（約95.7億元人民幣）。

對於字節跳動來說，90多億元人民幣當然不會負擔不來。但問題是，它為什麼要收購Pico，Pico可以為它帶來哪些價值，發揮哪些協同作用？

Pico公司的中文全名是北京小鳥看看科技有限公司，它成立於2015年4月，主要從事一體化的VR頭盔顯示器（簡稱「VR一體機」）的研發和銷售。

有別於需要連接智能手機、電腦或遊戲主機才能使用的VR眼鏡盒、PSVR等VR顯示器，VR一體機本身內置了中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）以及捕捉人體運動的傳感器。只需要一部VR一體機，就能夠進入VR世界。

目前主流的VR一體機有2種。第一種是3DoF（3自由度）一體機。這種產品的解像度較低，只能實現3個自由度的追蹤，用戶只能左右轉頭看，不能行走。其售價較廉宜，代表性產品是Oculus在2018年推出的GO。

第二種是6DoF（6自由度）一體機。這種產品的解像度較高，運行更流暢。它可以實現和PC級VR產品一樣的6個自由度的追蹤，玩家可以在VR世界內自由走動。但其價格也較高，最廉宜的也超過2000元人民幣。Oculus在2019年和2020年推出的Quest和Quest 2的零售價只是399美元，據報一直是「賣一件蝕一件」。

騰訊亦曾有意競購Pico

Pico同樣有這兩類VR一體機，甚至比Oculus更早推出。Pico在2017年就推出了3DoF的VR一體機Pico G系列，在2018年推出6DoF的VR一體機Pico NEO系列，分別比Oculus早了大約一年。

內地的VR投資熱在2015年興起，但2016年底VR概念股大跌，行業就進入了寒冬。在資金鏈斷裂之後，內地的VR硬件公司不是倒閉關門，就是停止研發新產品，轉型到B2B市場來維生。

但Pico並沒有這樣做，它仍然主攻消費者市場，而且還繼續保持研發和推出新產品。它倚靠的，就是其關聯企業兼代工廠──在內地A股上市的歌爾股份。歌爾股份因為向iPhone提供音頻元器件，以及代工AirPods等無線耳機而小有名氣。但原來，Sony和Oculus的VR產品主要都是由它代工生產。

Pico的創辦人兼CEO周宏偉，亦是歌爾股份的前副總裁。據行內人說，Pico被字節跳動收購前，歌爾股份是大股東，佔股約26%。歌爾的支持，是Pico渡過VR寒冬期兼且持續推出新產品的關鍵。

facebook旗下的Oculus去年推出它的第二代6DoF VR一體機Quest 2之後，市場反應出乎預料。Quest 2推出兩個月後，銷量就接近300萬部，推出5個月後的銷量，已經超過Oculus歷來所有產品的總銷量。代工的歌爾也大大受惠，連內地的VR行業也因而回暖。

在此背景下，Pico吸引到內地互聯網巨頭收購，就不足為奇了。對歌爾來說，它既是Oculus和Pico的代工廠，若繼續持有後者的股權，亦可能會引來Oculus的猜疑。

其實，騰訊亦有競價收購Pico，只是因為價高者得，才被字節跳動買到。而騰訊和字節跳動都爭相收購Pico，也是為了和facebook對標。

Pico成VR一體機龍頭 佔內地半壁江山

對字節跳動來說，VR頭盔顯示器和它的短視頻及遊戲業務亦可以發揮協同作用，緩解它的創新焦慮。因為它在「今日頭條」、「抖音」及海外版Tiktok之外，並沒有取得什麼成績。它收購「錘子」手機之後，在2019年即告停產，新成立專攻硬件的中台新石實驗室亦乏善足陳。

由於Oculus未能進入內地市場，Pico在內地VR市場幾乎是一家獨大。根據IDC的2020年第四季中國AR/VR市場報告，Pico在內地的VR一體機市場佔有率高達57.8%。而由Pico成立至今，其VR頭顯設備累積銷量已超過50萬部。

此外，Pico在VR生態方面也做得不錯，Pico Store平台上線的遊戲及應用已有100餘款，其中優質的6DoF遊戲有80多款。

Pico還趁行業回暖，在去年12月底和今年3月初，分別完成1.93億元B輪和2.42億元B+輪融資。字節跳動買下這家現成的內地VR硬件龍頭，當然快過自己由零開始、慢慢研發。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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