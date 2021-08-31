經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：全綠檔佳源有佈局優勢

【明報專訊】近年中央主旨「房住不炒」政策，加上三條紅線的房企融資要求，內房板塊股價受拖累，估值跌至歷史低位。近期為內房業績公布高峰期，亦是檢視在政策實施後，房企的對應、佈局和成績的良好機會，投資者可從當中尋寶。筆者看過佳源國際（2768）中期業績公告，營業額93.64億元人民幣按年上升9.4%。純利19.8億元，按年上升22.3%；期內毛利29.94億元，毛利率32%。核心淨利潤為20.5億元，應為是較為可取的內房公司。

佈局上，公司今年上半年銷售面積中長三角佔比超過了60%。土儲方面，長三角地區佔比超過50%，粵港澳大灣區23%。長三角的中心城市為上海，副中心為南京、杭州、合肥；大灣區更加為港人熟悉，中國經濟最活躍的兩個區域總體佔比達到了74%。佳源國際上半年取得的7個項目中，長三角總建面佔到了80%，另外20%在粵港澳大灣區。

市場憂慮內房債務問題 壓低估值

今年以來，大陸百城房價保持穩中有升態勢，當中珠三角城市群新建住宅價格累計上漲3.41%，長三角升2.49%、是漲幅最大的兩個地區。區域戰略在銷售方面得到了成功，令佳源上半年毛利率達到32%，處於同業較高水平，比起恒指成分股中的龍湖集團（0960）的毛利率27.7%和華潤置地(1109) 開發物業毛利率的27.1%為高。

市場另一方面憂慮內房的債務問題，佳源國際三條紅線中在2020年已經實現全部綠檔，並在今年度進一步優化。半年報顯示，佳源國際扣除掉預售帳款的資產負債率從去年年末67.4%下降到上半年末的62.1%，淨負債率從60%下降到41%。

股價方面，經過一輪回調後，在3元找到支持。現時市盈率僅3.1 倍，息率達5.1厘，估值處在行業低位及歷史底部。總體而言，公司交出滿意的中期業績，佈局和債務上亦優於同業，可見底回升。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

內地未成年網遊 限周末假期1小時 網易美股曾急挫逾8% 騰訊ADR跌4%
內地未成年網遊 限周末假期1小時 網易美股曾急挫逾8% 騰訊ADR跌4%
美團收購摩拜未依法申報 市監局調查
美團收購摩拜未依法申報 市監局調查
燒錢谷社區團購 美團上季蝕逾22億
燒錢谷社區團購 美團上季蝕逾22億
證監指兩海外樓盤疑涉集體投資 業界：預警成效不大 執法有限制
證監指兩海外樓盤疑涉集體投資 業界：預警成效不大 執法有限制
譚仔最快下月招股 擬籌7.8億攻日澳
譚仔最快下月招股 擬籌7.8億攻日澳
六大內銀半年盈利近全雙位數增 建行︰增速已達今年高位
六大內銀半年盈利近全雙位數增 建行︰增速已達今年高位
中銀香港減值撥備按季飈1.66倍
中銀香港減值撥備按季飈1.66倍
平保：房地產投資敞口明顯低於監管上限
平保：房地產投資敞口明顯低於監管上限
前上司：楊金隆未按例申報利益衝突
前上司：楊金隆未按例申報利益衝突
恒大汽車：流動性或進一步惡化
恒大汽車：流動性或進一步惡化
舖王家族公司遭追討8500萬 涉4工廈改建工程費用 拖延逾年未找數
舖王家族公司遭追討8500萬 涉4工廈改建工程費用 拖延逾年未找數
深控嚴中宇：關注恒大業績股價下滑 將保持溝通
深控嚴中宇：關注恒大業績股價下滑 將保持溝通
美颶風減弱 油價高位回軟 OPEC+會議料無新增產計劃
美颶風減弱 油價高位回軟 OPEC+會議料無新增產計劃
郭明錤：iPhone 13或可支援衛星通訊
郭明錤：iPhone 13或可支援衛星通訊
Affirm伙亞馬遜推「先買後付」
Affirm伙亞馬遜推「先買後付」
劉思明：傳統行業轉型 中石化可留意
劉思明：傳統行業轉型 中石化可留意
曾國平：經濟學者的兩手準備
曾國平：經濟學者的兩手準備
薛偉傑：高價購初創Pico 字節跳動搶佔VR市場
薛偉傑：高價購初創Pico 字節跳動搶佔VR市場
技術取勝：阜豐集團2.5元料有承接
技術取勝：阜豐集團2.5元料有承接
何民傑：阿富汗戰爭遺禍深遠 恐引發人道危機
何民傑：阿富汗戰爭遺禍深遠 恐引發人道危機
美圖「刻意」增持 披露持卓珈5%股權
美圖「刻意」增持 披露持卓珈5%股權
士多創辦人成TVB電商主管 「撐警」創辦人凌俊傑無份
士多創辦人成TVB電商主管 「撐警」創辦人凌俊傑無份
劉思明：物管股低位整固 小注待重估
劉思明：物管股低位整固 小注待重估
周顯：細價股成整衰港股代罪羊
周顯：細價股成整衰港股代罪羊
湯文亮：名分重要 惟小心有名無份
湯文亮：名分重要 惟小心有名無份
匯璽III維港滙II齊誕新樓王 4房雙套均逾半億成交 實呎高見3.8萬
匯璽III維港滙II齊誕新樓王 4房雙套均逾半億成交 實呎高見3.8萬
揚海HENLEY III 暫共收逾3000票
揚海HENLEY III 暫共收逾3000票
映灣園實呎首破1.5萬 傲雲峰實呎2.1萬逼紀錄
映灣園實呎首破1.5萬 傲雲峰實呎2.1萬逼紀錄
九肚山峰洋房7100萬沽 4年實蝕近1400萬
九肚山峰洋房7100萬沽 4年實蝕近1400萬
首七個月豪宅涉1253億 破去年全年紀錄
首七個月豪宅涉1253億 破去年全年紀錄
HENLEY III 一房弧形轉角窗成賣點
HENLEY III 一房弧形轉角窗成賣點