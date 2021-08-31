劉宇亮：全綠檔佳源有佈局優勢

佈局上，公司今年上半年銷售面積中長三角佔比超過了60%。土儲方面，長三角地區佔比超過50%，粵港澳大灣區23%。長三角的中心城市為上海，副中心為南京、杭州、合肥；大灣區更加為港人熟悉，中國經濟最活躍的兩個區域總體佔比達到了74%。佳源國際上半年取得的7個項目中，長三角總建面佔到了80%，另外20%在粵港澳大灣區。

市場憂慮內房債務問題 壓低估值

今年以來，大陸百城房價保持穩中有升態勢，當中珠三角城市群新建住宅價格累計上漲3.41%，長三角升2.49%、是漲幅最大的兩個地區。區域戰略在銷售方面得到了成功，令佳源上半年毛利率達到32%，處於同業較高水平，比起恒指成分股中的龍湖集團（0960）的毛利率27.7%和華潤置地(1109) 開發物業毛利率的27.1%為高。

市場另一方面憂慮內房的債務問題，佳源國際三條紅線中在2020年已經實現全部綠檔，並在今年度進一步優化。半年報顯示，佳源國際扣除掉預售帳款的資產負債率從去年年末67.4%下降到上半年末的62.1%，淨負債率從60%下降到41%。

股價方面，經過一輪回調後，在3元找到支持。現時市盈率僅3.1 倍，息率達5.1厘，估值處在行業低位及歷史底部。總體而言，公司交出滿意的中期業績，佈局和債務上亦優於同業，可見底回升。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]