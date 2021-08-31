曾國平：經濟學者的兩手準備

鮑威爾兜了一圈沒留下立場

鮑威爾先談上世紀1950年代的通脹經驗：The early days of stabilization policy in the 1950s taught monetary policymakers not to attempt to offset what are likely to be temporary fluctuations in inflation。意思大致就是：通脹短期上落，貨幣政策無謂過分敏感地調整。

就如老祖宗佛利民話齋，貨幣政策有其長期而可變的滯後（long and variable lags），今日出招，難講何時才見效，效果大小亦未必符合預期。動輒對付通脹，隨時小事化大，例如今天美國通脹疑似超標，聯儲局如收掣太急，經濟就要在復蘇路上「仆直」。

70年代美嚴重錯判通脹走勢

下一段忽然筆鋒一轉：History also teaches, however, that central banks cannot take for granted that inflation due to transitory factors will fade。到了1970年代，當時一個流行解讀是通脹源自石油危機，只要問題化解，通脹自會消失。若然如此，通脹僅為短期現象，不足為患，貨幣政策亦應靜觀其變。誰知道聯儲局錯得離譜，通脹高企改變了大眾預期，愈來愈不對路，結果通脹一發不可收拾，多次高企於雙位數字。

鮑威爾講完一大堆，其實沒有講過什麼，總之聯儲局就是會密切留意事態發展，一方面不鹵莽行事，一方面不後知後覺，總之就是我辦事你放心。這種遊花園的寫作手法，看似簡單，實不容易，就如上文中however一字，人人都懂，但用得準確的話，威力無窮，既可改變行文方向，亦能帶出考慮周詳的感覺（或錯覺）。

只是這種左右開弓的論證手法，不能用得太多，否則就會成了有兩隻手的經濟學者（two-handed economist），一隻手on the one hand，一隻手on the other hand，凡事都有兩面，騎在牆上不願下來。

其實經濟學本質正是如此，甚少眾人皆醉我獨醒地提出一些絕世好橋，擅長的是指出世事難以兩全其美，局限之下盡是兩難取捨。

左右開弓論證 不限於經濟學

人世間處處無不是遺憾，大家或會想起經濟學dismal science的「美譽」，其實這傳說跟事實有點出入，原文出處並無批評經濟學悲觀灰暗的意思，只是以訛傳訛了百多年，習非成是而已。至於有兩隻手的經濟學者，其出自美國總統杜魯門之口的講法，亦沒有什麼根據，一來沒紀錄他親口說過，二來這種兩隻手的諷刺形容，當時並非經濟學者獨有，既有律師版本，亦有撰稿員版本，就如幫鮑威爾寫稿的那位仁兄或仁姐，擁有左右皆能（ambidextrous）的一支健筆。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]