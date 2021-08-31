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Affirm伙亞馬遜推「先買後付」

【明報專訊】美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）與移動支付企業Affirm（美：AFRM）合作推出「先買後付」（Buy now Pay later，BNPL）服務，刺激Affirm早段股價急升逾四成，高見99.5美元，市值升穿250億美元。

「先買後付」服務最初僅提供給部分亞馬遜的美國客戶，當他們消費滿50美元或以上，就可選擇每月分期支付。相關服務將在稍後向更多的亞馬遜客戶提供。年輕消費者近年紛紛轉向這種新興的信貸服務，隨着亞馬遜也為小額消費提供「先買後付」服務，反映此支付形式的巨大發展潛力。

電動車初創Rivian申上市

此外，亞馬遜投資的電動車初創公司Rivian已向美國證交會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請。彭博社引述消息人士稱，該公司尋求800億美元的估值。特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）質疑這估值過高，在Twitter評論道：「我不想無理取鬧，或許應該要求Rivian在IPO前，為每10億美元的估值，至少交付一輛電動車？」

馬斯克的言論是諷刺Rivian迄今尚未交付過一輛電動車，但其尋求的估值卻比通用汽車（美：GM）、福特（美：F）及中國電動車公司蔚來（美：NIO）的市值高。Rivian正開發電動小型貨車和電動運動型多功能車（SUV），預計將在9月起向客戶交付R1T小型貨車，交付時間將早於特斯拉的電動貨車Cybertruck。Rivian行政總裁RJ Scaringe昨在Twitter展示R1T在洪水中駛過的能力。

（綜合報道）

[國際金融]

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