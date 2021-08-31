郭明錤：iPhone 13或可支援衛星通訊

郭明錤稱，由於高通一直在基頻晶片領域與低軌道衛星通訊業者全球星（Globalstar）（美：GSAT）合作，因此「最有可能在技術和服務覆蓋方面與蘋果合作」的衛星通訊業者仍是全球星，而特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的衞星互聯網服務「星鏈」（Starlink）則機會不大。全球星股價早段最多升近七成，股價高見2.4美元。

稱早前成立專門團隊研究技術

郭明錤解釋，讓iPhone 13用戶使用衛星服務的最簡單方法，就是讓電訊商與全球星合作，使iPhone 13用戶透過原本的電訊商獲得全球星衛星服務，而毋須額外簽署合約。郭明錤表示，蘋果對衛星通訊的趨勢「持樂觀態度」，並在早前成立專門團隊研究相關技術。

郭明錤預計，當衛星通訊技術趨於成熟，蘋果未來的擴增實境（AR）頭戴裝置、電動車或其他物聯網產品，也可能支援衛星通訊。

（綜合報道）

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