美颶風減弱 油價高位回軟 OPEC+會議料無新增產計劃

聯儲局主席鮑威爾上周表示，今年開始「收水」是合適的，但強調不急於加息，言論被視為「偏鴿」，美股三大指數午夜前上漲，標普500指數及納指再創新高。市場關注本周五公布的美國8月非農職位，可能為聯儲局如何展開「收水」發揮重要作用。

美股上漲 標指納指再創新高

路透社報道，科威特能源大臣Mohammad Abdulatif al-Fares透露，OPEC+可能會在本周三的會議，重新考慮是否履行7月同意的增產規模，有可能叫停8月起，每個月的日均產量增加40萬桶的計劃。他表示，目前部分地區疫情加劇，油市正在放緩，須謹慎並重新考慮增產計劃。

美國此前曾敦促OPEC+提高原油產量，以緩和汽油價格上漲，避免影響到全球經濟復蘇。科威特能源大臣表示，OPEC+對美國的呼籲有不同的看法，不過科威特將支持OPEC+基於共識所作出的任何決定。

OPEC+的一名知情官員向路透社稱，目前每桶70美元的油價尚算不錯。另一名知情官員亦表示，OPEC+很可能繼續按計劃，在9月將日均產量提升40萬桶。不過部分OPEC+的官員認為，近期油價升勢只屬暫時，主要由於墨西哥灣受颶風吹襲令當地原油生產受阻。

分析：艾達破壞力遜預期 油價失動力

墨西哥灣的原油生產商在颶風來襲前，關停了每天原油產量約170萬桶的生產設施。OANDA高級市場分析師哈雷（Jeffrey Halley）表示，「艾達」決定了油價短期走向，當其轉弱，而破壞路徑低於預期，油價將暫時失去上升動力。

道明證券（TD Securities）的全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，目前艾達對原油產量的影響很小，可能會使市場對原油短缺的擔憂消退。不過由於路易斯安那州的煉油廠恢復營運的速度可能較慢，汽油期貨升逾1%。截至周日，密西西比河沿岸的煉油廠產能每天減少約211萬桶，相當全美煉油產能的12%。

美東南部汽油價趨升 恐刺激通脹

高盛分析師的報告表示，現時確定該地區煉油廠將關閉多久為時過早。若煉油廠遭受破壞，又或無法供電，並被迫較長時間停運，美國東南部的汽油價格可能會在未來數周攀升，從而加劇美國的通脹壓力。

（綜合報道）

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