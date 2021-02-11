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美颶風減弱 油價高位回軟 OPEC+會議料無新增產計劃

【明報專訊】颶風「艾達」（Ida）逐步減弱為熱帶風暴，初步估計對美國產油設施的影響不大，紐約油價在上周升逾10%後，昨由逾3周高位最多跌1.6%，其後跌幅收窄，在每桶68美元左右徘徊。布蘭特油價昨晚窄幅上落，在每桶72美元水平徘徊。市場將注意力轉向本周三舉行的油組與盟友（OPEC+）會議。雖然科威特代表曾表示，可能會重新考慮增產計劃，但多名知情官員向路透社稱，預期OPEC+的增產計劃在9月不變。

聯儲局主席鮑威爾上周表示，今年開始「收水」是合適的，但強調不急於加息，言論被視為「偏鴿」，美股三大指數午夜前上漲，標普500指數及納指再創新高。市場關注本周五公布的美國8月非農職位，可能為聯儲局如何展開「收水」發揮重要作用。

美股上漲 標指納指再創新高

路透社報道，科威特能源大臣Mohammad Abdulatif al-Fares透露，OPEC+可能會在本周三的會議，重新考慮是否履行7月同意的增產規模，有可能叫停8月起，每個月的日均產量增加40萬桶的計劃。他表示，目前部分地區疫情加劇，油市正在放緩，須謹慎並重新考慮增產計劃。

美國此前曾敦促OPEC+提高原油產量，以緩和汽油價格上漲，避免影響到全球經濟復蘇。科威特能源大臣表示，OPEC+對美國的呼籲有不同的看法，不過科威特將支持OPEC+基於共識所作出的任何決定。

OPEC+的一名知情官員向路透社稱，目前每桶70美元的油價尚算不錯。另一名知情官員亦表示，OPEC+很可能繼續按計劃，在9月將日均產量提升40萬桶。不過部分OPEC+的官員認為，近期油價升勢只屬暫時，主要由於墨西哥灣受颶風吹襲令當地原油生產受阻。

分析：艾達破壞力遜預期 油價失動力

墨西哥灣的原油生產商在颶風來襲前，關停了每天原油產量約170萬桶的生產設施。OANDA高級市場分析師哈雷（Jeffrey Halley）表示，「艾達」決定了油價短期走向，當其轉弱，而破壞路徑低於預期，油價將暫時失去上升動力。

道明證券（TD Securities）的全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，目前艾達對原油產量的影響很小，可能會使市場對原油短缺的擔憂消退。不過由於路易斯安那州的煉油廠恢復營運的速度可能較慢，汽油期貨升逾1%。截至周日，密西西比河沿岸的煉油廠產能每天減少約211萬桶，相當全美煉油產能的12%。

美東南部汽油價趨升 恐刺激通脹

高盛分析師的報告表示，現時確定該地區煉油廠將關閉多久為時過早。若煉油廠遭受破壞，又或無法供電，並被迫較長時間停運，美國東南部的汽油價格可能會在未來數周攀升，從而加劇美國的通脹壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

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