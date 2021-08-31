經濟

深控嚴中宇：關注恒大業績股價下滑 將保持溝通

【明報專訊】中國恒大（3333）深陷債務危機，集團戰略投資者之一深圳控股（0604）上半年備受拖累，所持恒大地產投資須減值約8.33億元。對於恒大近期要賣產自救及事件對公司影響，深控副總裁嚴中宇表示，留意到恒大發出中期業績預警，也關注到股價下跌，但指公司和恒大管理層溝通仍非常暢通，會繼續密切溝通。

持有恒大投資上半年減值約8.33億

他提到，一直有與恒大就地產、物業項目做溝通，也有接觸，但未有實質性的進展，將會密切關注市場變化，公司亦會繼續支持恒大地產的發展及探索合作機會。

嚴中宇又認為，自2017年投資恒大地產起，前期投資效果不錯並獲分紅20億元（人民幣，下同）。

至於早前傳出萬科（2202）曾與恒大接洽，研究收購恒大物業（6666）股權，最終因作價未達共識而退出。萬科總裁祝九勝表示，集團以往曾與恒大有項目層面合作，最近亦與恒大有接觸及探討，惟未有實質性合作可以公布。

萬科上半年少賺11.7%至110.47億元，業績罕有倒退，令萬科股價昨受壓，股份全日收跌近7%。祝九勝解釋上半年盈利下滑，主要由於銷售規模增長有限、房地產開發及相關業務毛利率跌逾6個百分點至18%影響，以及萬科由2014年轉型發展的物管、文旅及物流等項目未充分體現價值所致。

萬科上半年少賺12% 股價受壓

祝九勝表示，開發利潤率亦因項目在2017至2020年間的地價佔比損耗較大，導致毛利率的下跌。雖然萬科上半年銷售有增長，但不足對冲利潤率下降，料隨着項目結算，未來一至兩年毛利率仍會持續受壓。

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