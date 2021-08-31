經濟

舖王家族公司遭追討8500萬 涉4工廈改建工程費用 拖延逾年未找數

【明報專訊】本地建築公司鴻業建築在上周五（27日）提交四份入稟狀，向「波叔」鄧成波家族相關多家公司追討合共近8500萬元。據入稟狀資料顯示，當中有三宗訴訟涉及將工業大廈改建成酒店工程，另一宗涉及改建及加建工程，工程餘額拖延逾年未有「找數」，觸發是次入稟行動。

明報記者 陳偉燊

翻查鴻業建築的官網顯示，公司業務主要參與改建及加建、裝修及結構工程為主，客戶包括與「波叔」家族相關的陞域集團，旁及其他發展商。

鴻業建築上周五提交4入稟狀

今次鴻業建築入稟追討的工程餘款，主要涉及由2016至2019年批出的四項工程。當中包括葵涌打磚坪街26至38號的改建及加建項目、屯門建豐街4號的工厦轉酒店工程「悅品度假酒店」現址、駱克道376至382號16至24樓莊士企業大厦內的旭逸雅捷酒店部分物業轉酒店工程，及長沙灣永康街42A號酒店改建工程，事涉「波叔」家族相關公司，向鴻業建築發出的付帳票據未能夠兌現。

當中打磚坪街項目，「波叔」家族相關公司發出的其中一張票據2042.4萬元已獲兌付，但是自2019年12月發出的12張票據並涉及5493.2萬元尾數，則全數未能夠兌現。

葵涌項目尾數涉5493萬

至於涉及屯門建豐街工程，則涉及3張由2018年6月至2021年3月發出並共涉款1440.6萬元的票據，灣仔駱克道項目亦涉及2020年3月發出的3張共涉款597.1萬元的票據，長沙灣項目也涉及兩張今年4月起發出的2張共涉款937.9萬元款項票據，均全部未獲兌現。

鴻業建築一次過在上周五入稟追討共8468.8萬元款項，並追討相關利息、堂費等。

自有「舖王」之稱的「波叔」鄧成波於今年5月份過身後，市場上關於「波叔」的家族加緊出貨套現的消息不絕，當中包括有傳出售粉嶺勵龍中心及附近的工業大厦，甚至尖沙咀柯士甸道的太極樓85%業權在內，據估計套現金額數以十億元計。在「波叔」離世一段時間後，已稍為少見其家族捲入錢債官司，直到近期才見有卓盈投資追討陞域（控股）逾1000萬元的個案出現。

相關字詞﹕陞域 鴻業建築 鄧成波

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